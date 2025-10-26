TFF 3. Lig’de mücadele eden Bornova 1877, kötü gidişine dur diyemedi. İzmir temsilcisi son 3 maçını kaybederken, 8 haftada yalnızca 1 galibiyet alabildi.
Bornova 1877 puana hasret
İzmir’in köklü temsilcilerinden Bornova 1877, bu sezon TFF 3. Lig’de zor günler geçiriyor.
Ligde son 3 maçını kaybeden yeşil-beyazlı ekip, 8 haftada yalnızca 1 galibiyet alarak 7 puanla düşme hattına yaklaştı.
Teknik değişim çare olmadı
Sezona deneyimli teknik direktör Emin Sulhan yönetiminde başlayan Bornova 1877, alınan kötü sonuçların ardından göreve Gürkan Ferhatoğlu’nu getirdi.
Ancak teknik direktör değişikliği de beklenen etkiyi yaratmadı. Ferhatoğlu yönetiminde oynadığı karşılaşmalarda da puan kayıpları süren Bornova temsilcisi, taraftarını endişelendiren bir performans sergiliyor.
Bornova 1877, son olarak deplasmanda aldığı mağlubiyetle birlikte 3 maçlık yenilgi serisine ulaştı.
Takım, oynadığı 8 maçta 1 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 3 beraberlik alarak 7 puanda kaldı.