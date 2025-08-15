Ataşehir Belediyesi’nin düzenlediği deprem farkındalık söyleşisine katılan Prof. Dr. Naci Görür, Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın dünyanın en tehlikeli fay sistemlerinden biri olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

“Bu fay kırıldığı yerde bir sonraki büyük deprem için batısını hedef haline getirir. 1999’da Kocaeli’nde kırıldı, şimdi sırada İstanbul var. Tarihsel olarak Marmara’da 250 yılda bir büyük deprem oluyor. En son 1766’da yaşandı. Yani zaman doldu.”

“7.2 ve üzeri deprem ihtimali çok yüksek”

Görür, İstanbul’da olası bir depremin büyüklüğünün en az 7.2 olacağını vurgulayarak, “Yaklaşık 8-9 şiddetinde sarsıntılar bekleniyor. Bu büyüklükte bir depremde en sağlam binalar bile zarar görebilir” diye konuştu.

Avrupa Yakası için karanlık tablo

Depremde en büyük yıkımın Avrupa Yakası’nda yaşanacağını ifade eden Görür, özellikle deniz kıyısındaki ilçelere dikkat çekti:

“Avrupa Yakası’nda kıyıya yakın bölgelerde ivme çok daha yüksek olacak. Manzaraya karşı oturanlar aslında en riskli noktada yaşıyor. Asya Yakası’nda da ciddi sarsıntılar olacak ama yıkımın asıl merkezi Avrupa olacak.”

“Depremi durduramazsınız”

“İstediğiniz kadar dua edin, bu süreci engelleyemezsiniz” diyen Görür, depremin doğa yasalarının sonucu olduğunu belirterek İstanbul için tek çözümün hazırlık olduğunu söyledi:

“Depremi önleyemezsiniz ama can kayıplarını önleyebilirsiniz. Bilimsel veriler bize ışık tutuyor. Rant uğruna değil, bilimin ışığında hareket edilirse bu felaketten en az hasarla çıkabiliriz.”