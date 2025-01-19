Türkiye, aktif bir deprem kuşağında yer alırken, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür önemli bir uyarıda bulundu. Erzincan ve Karlıova arasındaki Yedisu Fayı'na dikkat çeken Görür, bu bölgenin deprem üretmeye oldukça yakın olduğunu ifade etti.

Görür, Yedisu Fayı'nda depremin tekerrür etme periyodunun dolduğunu ve bu fayın 250 yılda bir deprem ürettiğini belirterek, "En son deprem 1790'lı yıllarda oldu. Bugünlere gelindiğinde bu fayın deprem üretme zamanı geldi" dedi. Ayrıca, 1939 Erzincan depreminden sonra bu bölgenin kırılmadığını, bu nedenle daha tehlikeli hale geldiğini vurguladı. Görür, 6 Şubat depremlerinin de bu bölgeye enerji transfer ettiğini ve bu nedenle depremin olma olasılığının arttığını söyledi.

Depremin ihtimali fazla olan yer: Yedisu Fayı

Prof. Dr. Naci Görür, bu bölgede yakın bir zamanda büyük bir depremin olma ihtimalinin fazla olduğunu ifade etti. Görür, "Bu ülkede yakın bir zamanda deprem olacaksa, burada olma ihtimali fazla. İhtimali fazla olan yeri insanıma ben anlatmak zorundayım" diyerek, deprem riski taşıyan bölgeye dikkat çekti.

Geçmişteki uyarılar: Maraş, Malatya, Hatay

Prof. Dr. Görür, daha önce Maraş, Malatya ve Hatay için yaptıkları uyarılara da değindi. Depremi önceden tahmin etme konusunda birçok bilimsel yöntem kullandıklarını belirten Görür, bu bölgeler için yıllarca uyarılarda bulunduklarını ancak yetkililerin bu uyarıları dikkate almadığını söyledi. "Biz bilim dünyası olarak ne yapalım?" diyerek, uyarılarının göz ardı edilmesini eleştirdi.

Yedisu Fayı'nın deprem üretme zamanı geldi

Son olarak Görür, Yedisu Fayı'nın tarihsel olarak 250 yılda bir büyük deprem ürettiğini ve bu periyodun dolmuş olduğunu belirterek, bölgede ciddi bir risk olduğunu bir kez daha vurguladı.