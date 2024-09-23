Wembley Stadyumu’nda 96 bin seyircinin önünde gerçekleşen IBF Dünya Ağır Sıklet Şampiyonluğu maçında İngiliz boksörler Daniel Dubois ile Anthony Joshua karşı karşıya geldi. Büyük heyecan yaratan mücadelede Dubois, rakibi Joshua’yı 5. rauntta nakavt ederek unvanını korudu.

Zaferin ardından konuşan Dubois, “Ben bir gladyatörüm, sonuna kadar savaşan bir savaşçıyım. Bu benim zamanım, bu benim kurtuluş hikayem. Tam potansiyelime ulaşana kadar durmayacağım” dedi.

İki katı para alabilir

Maçın ardından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sporty Salaries'e göre, Joshua'nın 6 milyon sterlin kazanması garantilenirken, Dubois'nın en az 3.5 milyon sterlin elde etmesi bekleniyor. Yayın haklarıyla birlikte Dubois'nın toplam kazancı 10 milyon sterline kadar çıkabilirken, Joshua’nın geliri 25 milyon sterline kadar ulaşabilir.