Finans Analisti İslam Memiş, piyasalara ilişkin son değerlendirmelerini paylaştı. Dolar ve Bitcoin’in bu hafta ucuz olduğunu vurgulayan Memiş, altın için kar satışlarını beklemenin mantıklı olacağını söyledi. Nakit ihtiyacı olanların ise bu haftayı fırsat olarak görmesi gerektiğini belirtti.

Borsa İstanbul’da pozitif görünüm

Borsa İstanbul 100 endeksinde 11.800 puan seviyesinin gündeme geldiğini belirten Memiş, bu noktadan sonra kar satışlarının gelebileceğini söyledi. “Kısa vadede borsaya girmeyi düşünenler için birkaç haftalık kazanç fırsatı olabilir” dedi.

Dolar bu haftanın en ucuz enstrümanı

Dolar kurunun 41,03 seviyesinde işlem gördüğünü hatırlatan Memiş, bu haftanın en ucuz yatırım aracının dolar olduğunu belirtti. Yıl sonu için 43,80–45 lira seviyelerini işaret etti.

Altın için bekleme tavsiyesi

Ons altının 3.713 dolar seviyesinde olduğunu aktaran Memiş, kısa vadede altın alımının mantıklı olmadığını söyledi. Gram altın için 5.080 lira seviyesinin direnç olduğunu hatırlatarak yatırımcıya “Bekleyin” önerisinde bulundu.

Nakit ihtiyacı olanlara uyarı

Memiş, “Ev ya da araba almak için nakit ihtiyacı olanlar bu haftayı değerlendirmeli. Bu hafta bozdurmalı mıyım sorusunun cevabı evet” dedi.

Gümüşte rekor denemesi

Uluslararası piyasalarda gümüşün ons fiyatının 43,66 dolara yükseldiğini söyleyen Memiş, yıl sonuna kadar 45 dolar seviyesinin hedeflendiğini açıkladı.

Bitcoin de ucuz

Memiş, yıl sonu için 127.500 dolar seviyesini işaret ederek, “Bitcoin bana göre altına, gümüşe ve Euro’ya kıyasla ucuz. Bu haftanın iki önemli enstrümanı ucuz olan dolar ve Bitcoin” ifadelerini kullandı.