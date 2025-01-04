Ankara İl Jandarma Komutanlığı, Nallıhan ilçesinde gerçekleştirdiği başarılı bir operasyonda, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan 4 DEAŞ terör örgütü üyesini yakaladı. Jandarma ekipleri, takibe aldıkları 34 KPL 554 plakalı otomobili durdurarak araçtaki kişileri inceledi. Yapılan denetimlerde, otomobildeki 3 kişinin Suriyeli, 1 kişinin ise Rus uyruklu olduğu belirlendi.

Şüphelilerin yapılan kimlik tespiti sırasında, DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı oldukları ortaya çıktı. Gözaltına alınan 4 kişi, ifadelerinin alınması için jandarma karakoluna götürülürken, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı