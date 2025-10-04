Süper Lig’de son haftalarda sergilediği başarılı performansla namağlup unvanını koruyan Göztepe, yarın Gürsel Aksel Stadı’nda Başakşehir’i konuk edecek. Maç, hakem Cihan Aydın’ın düdüğüyle saat 20.00’de başlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, taraftarın desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılarak üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Sakatlar kadroda yok

Göztepe’de sağ bek Ogün Bayrak ve orta saha oyuncusu Junior Olaitan sakatlıkları nedeniyle Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Müsabakanın bilet fiyatları 1’inci kategori 5 bin, 2’nci kategori 4 bin, 3’üncü kategori 2 bin, 4’üncü kategori bin 400, 5’inci ve 6’ncı 600 TL, misafir tribünü ise 780 TL olarak satışa çıktı.

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, “Taraftarımızın desteği ile kazanıp üst sıralardaki yerimizi koruyacağız” dedi.

Geçen sezon iki takım arasındaki maçlarda Göztepe, İstanbul’da 4-1 yenilirken, Gürsel Aksel Stadı’ndaki müsabakayı aynı skorla kazanmıştı.