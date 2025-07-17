İzmir Fenilketonüri Derneği olarak ev sahipliğinde Türkiye Ulusal Ajansı tarafından fonlanan "Ayrıştırma, Kaynaştır" Erasmus+ Gençlik Değişimi Projemizi büyük bir coşku, verimlilik ve dostluk havasında tamamlandı.

Proje kapsamında Dernek Başkanı Songül Korkmaz, PKU (Fenilketonüri) hastalığını tüm yönleriyle anlattı:

*Geç tanı nedeniyle ortaya çıkan zihinsel engeller,

* PKU’nun belirtileri, tanı yöntemleri, tedavi süreci ve diyetin önemi,

*Yenidoğan tarama programının hayati rolü...anlatıldı.

Bu projeyle fenilketonüri , fenilketonüri geç tanı sebebiyle zihinsel engelli olmuş birey ve ailelerinin sosyal yaşamda yaşadığı zorluklar, özel diyet ürünlerinin pahalılığı ve marketlerde satılmaması (ürüne anında erişim zorluğu) farkındalığı uluslararası arası platformlara taşındı.

Dernek Başkanı Songül Korkmaz kendi hikayesini, pku ile nasıl tanıştığını, 34 yıllık pku sürecinde ne gibi zorluklarla karşılaştığını ve dernek kurma fikrinin nasıl oluştuğunu katılımcılarla paylaştı.

Gençler grup sunumlarını yaptı

Projede gençler, ülkeler arası tanışmaların ardından kendi ülkelerindeki engelli politikalarını araştırarak grup sunumlarını gerçekleştirdi. Drama, tiyatro, interaktif atölyelerle desteklenen bu süreçte empati kurma ve toplumsal farkındalık konularına dikkat çekildi.

Etkinlik kapsamında atölye çalışmaları gerçekleştirildi

Atölye çalışmaları kapsamında gençler Maske yapımı, Ebru sanatı, Kuş evi tasarımı,Tığ işi motif örme gibi çalışmalarla sosyalleştiler.

Ayrıca; fiziksel, zihinsel ve görme engellilere yönelik sivil toplum çalışmalarını tanıtan özel sunumlarla bilgi ve tecrübe paylaşımı sağlandı.

Gençler Free Day etkinliği ile koyları keşfetti

Free Day etkinliğinde Ürkmez ve Gümüldür’ün eşsiz koylarını tekne gezisiyle keşfeden gençlerin dostlukları deniz havasıyla pekişti.

Kapanış gününde ise gençler kendi el emekleri olan maskeleri, kuş evlerini, örme motiflerini ve hazırladıkları afişleri sergiledi. Ayrıca kültürel dans gösterileri,pasta kesimi,sertifika töreni,eğitmenlere çiçek ve teşekkür sunumu ile gençler unutulmaz anlar yaşadı.

Dernek Başkanı Songül Korkmaz projede emeği geçen herkese, özellikle katılımcı gençlerimize, gönüllülerimize ve destek olan tüm kurumlara sonsuz teşekkür ederiz dedi.