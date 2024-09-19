AA muhabirinin elde ettiği bilgilere göre, Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu, 21 Ağustos’ta kaybolan ve 8 Eylül’de Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki Tavşantepe Mahallesi'nde bulunan Narin Güran’a ilişkin otopsi raporunu inceledi. Hazırlanan rapor, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletildi.

Raporda, mevcut verilerle Narin Güran'ın cinsel saldırıya maruz kalıp kalmadığına dair tıbbi bir değerlendirmenin yapılamadığı belirtildi. Ayrıca, kız çocuğunun ölümünün kaybolduğu tarih olan 21 Ağustos'ta gerçekleştiği vurgulandı.

Sol diz altından bacağın kopmasına neden olan travmanın ölüm sonrası hayvanlar tarafından oluşturulduğu ifade edilirken, çocuğun ölüm sebebinin oksijensiz kalma olduğu oy birliğiyle mütalaa edildi.

Narin Güran'ın abisi Enes Güran’a ait kolundaki diş izleriyle ilgili inceleme yapan Adli Tıp 2. İhtisas Kurulu’nun mütalaasının yarın açıklanması bekleniyor.