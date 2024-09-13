Diyarbakır’da 21 Ağustos’ta Kur’an kursundan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan ve ölümüyle Türkiye’yi yasa boğan Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanı’nın Başsavcı’yı makamında ziyaret ettiğini açıkladı. Ziyaretin rutin olmadığı belirtildi.

Dün akşam Diyarbakır'da 8 Eylül günü dere kenarında cesedi bulunan Narin Güran’la ilgili açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanması talebiyle mahkemeye sev edilen anne Yüksel Güran ve daha önce kolunda ısırık izi tespit edilen ağabey Enes Gürkan “kasten öldürme suçuna iştirakten”; Narin’in amcası Fuat Güran, kuzeni Muhammed Kaya, yengesi Maşallah Güran, kuzeni Birsen Güran, halasının eşi Mehmet Şevket Kaya ve Mehmet Selim Atasoy tutuklandı.

Kasten adam öldürmekten tutuklu amca Salim Güran’ın ise 15 yaşından küçük olduğu gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılan işçisi R. A. ile telefon konuşmasına ulaşıldı. Soruşturma dosyasına giren ses kaydında Güran’ın “Kız öldü mü Ramazan?” sorusu, Narin Güran cinayetinde sır perdesi aralayacak gelişme olarak nitelendirildi.

Anne Yüksel Güran da savcılıkta verdiği ifadede savcının sorduğu “Narin seni ve amcayı gördüğü için mi öldürdünüz?” sorusuna, “Hayır böyle bir şey kesinlikle yok” yanıtını verdi. Anne Güran, savcının 15.15’ten sonra amcayı üç kez aramasını sorduğunda ise “Bir kez yanlışlıkla aradım. Başka da kendisini aramadım” dedi.

Yeni gözaltılar olabilir

Halk TV muhabiri Ferit Demir, İl Jandarma Komutanı'nın Başsavcı'yı makamında ziyaret ettiğini açıkladı. Yeni itiraf ve Adli Tıp’tan gelecek delillerle de yeni gözaltıların olabileceğini belirten Demir, iki yetkilinin görüşmesinin rutin olmadığını söyledi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, kayıp Narin Güran’ın kaybolması ile ilgili 28 Ağustos’ta “Dakika dakika her şeyi kayıt altına aldık. Sonuca çok yaklaştık. Elimizde önemli deliller var bulacağız” demişti. Yıldırım’ın açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

“İkinci üçüncü defa arama faaliyeti yaptık. Milletimiz şundan emin olsun, çok kısa bir zamanda bulunacaktır. Her ihbarın üzerine tek tek gittik. Çember çok daraldı. Merak etmeyin, bu kızımızı inşallah sağ salim bulacağız. İsteğimiz o ki Narinimize sağ salim ulaşalım. Çok kısa bir süre kaldı. Elimizde deliller var. Narin’in biz dakika dakika, köydeki hareketlerini kayıt altına aldık. Bu deliller ışığında sonuca çok yaklaştık.”