Varis Tedavisinde Hangi Yöntem Ne Zaman Uygulanmalı

Varis, hem estetik hem de fiziksel sağlık açısından sorun oluşturabilir. Bacaklarda ağrı, şişlik ve morumsu damar görüntüsüyle kendini gösterebilen bu rahatsızlık, tedavi edilmediğinde ilerleyebilir. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Uğur Cangel, varis tedavisinde hangi yöntemlerin hangi durumlarda uygulanması gerektiği ve tedavi başarısını etkileyen faktörler hakkında bilgi verdi.

Hangi yöntem ne zaman uygulanır?

Dr. Uğur Cangel, varis tedavisinin başarılı olabilmesi için doğru yöntemlerin seçilmesinin önemine dikkat çekiyor. Varisler, damarların genişlemesi ve aşırı kanlanması sonucu oluşur ve genellikle cilt yüzeyinde morumsu bir görüntü oluşturur. Varisli damarlar ağrı ve şişliğe neden olabilir ve tedavi edilmesi gereken bir sağlık problemidir. Tedavi sürecinde hangi yöntemin uygulanacağı, varisin seviyesi ve hastanın genel sağlık durumu gibi faktörlere bağlıdır.

Varis tedavi yöntemleri ve uygulama alanları

1. Estetik Yöntemler:

Köpüklü Varis Tedavisi (Skleroterapi): Ameliyatsız bir yöntem olan skleroterapi, varisli damarlara sklerozan adı verilen bir maddenin enjekte edilmesiyle yapılır. Bu madde damarları yok ederek, kanın daha sağlıklı damarlara yönlendirilmesini sağlar. Estetik görünümü iyileştirir ve ağrıyı hafifletir.

Lazerle Varis Tedavisi: Lazer enerjisi kullanılarak yapılan bu işlemde, damar çeperlerine lazer enerjisi gönderilir. Isı etkisiyle damarlar küçülür ve zamanla vücut tarafından emilir. Lokal anestezi altında yapılır ve cerrahi bir operasyon gerektirmez.

Radyofrekans Varis Tedavisi: Radyo dalgaları kullanılarak yapılan bu yöntemde, damar duvarına radyo dalgaları uygulanır ve damarlar büzülür. Bu yöntem, varisli damarları yok eder ve estetik görünümde düzelme sağlar.

Tığ Yöntemi: Varisleri çıkarmak için iğne ucu ile minik kesikler açılır. Bu kesiklerden varisler özel mikro çengellerle çıkarılır. Ciltte minimal iz bırakır ve genellikle dikiş gerektirmez.

2. İlerlemiş Varis Tedavileri:

Cerrahi Müdahale: İleri derecede genişlemiş damarlar için cerrahi müdahale gerekebilir. 5,5 mm üzerindeki damarlarda genellikle müdahale yapılır. Daha büyük damarlarda cerrahi düşünülür.

Tedavi başarısını etkileyen faktörler

Dr. Cangel, varis tedavisinin başarısını etkileyen faktörler arasında tedavi yönteminin doğru seçilmesi, hastanın genel sağlık durumu ve varisin derecesinin önemli olduğunu belirtiyor. Ayrıca, tedavi sonrası varis çorabı kullanımı gibi önlemler, tedavi sonuçlarını olumlu yönde etkiler.

Varis oluşumunu önleme

Varis oluşumunu azaltmak için yaşam tarzında yapılacak değişiklikler önemlidir:

Egzersiz yapmak ve damarlardaki kan akışını artırmak.

Tuzdan kaçınmak.

Yüksek topuklu ayakkabılardan kaçınmak.

Fazla kilolardan kurtulmak.

Daha bol kıyafetler tercih etmek.

Uzun süre oturmaktan ve hareketsiz kalmaktan kaçınmak.

Varis çorabı giymek.

Dr. Cangel, varis tedavisinde hem estetik hem de sağlık açısından başarılı sonuçlar almak için, kişiye özel tedavi yöntemlerinin seçilmesi gerektiğini vurguluyor. Varis oluşmadan önce alınacak önlemler, bu rahatsızlığın etkilerini azaltabilir ve tedavi sürecini daha etkili hale getirebilir.