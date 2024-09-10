Manisa’nın Yunusemre ilçesinde, çocuk cinayetlerine karşı güçlü bir ses yükseldi. Yüzüncü Yıl Meydanı’nda bir araya gelen Manisalı kadınlar, çocuk cinayetlerinin toplum üzerindeki derin etkilerine dikkat çekmek amacıyla "Çocukları Çuvala Sığdırmayın" sloganıyla bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Çocuk cinayetlerine karşı güçlü protesto

Toplumu derinden etkileyen Narin Güran cinayeti, Manisalı kadınları da derinden üzdü. Yunusemre Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin öncülüğünde düzenlenen protestoda, kadınlar afişler ve sloganlarla tepkilerini dile getirdi. Basın açıklamasına Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları Emine Özge Arslan ve Ali Gök, Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Bektaş Kılınç, Kadın Meclisi Başkanı Suzan Cömert Özata, Şehzadeler Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Yasemin Gümüş ve birçok kadın katıldı.

“Çocukların çocuk gibi yaşaması herkesin sorumluluğudur”

Basın açıklamasında konuşan Yunusemre Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Suzan Cömert Özata, Diyarbakır’da yaşanan cinayetin toplum vicdanını yaraladığını belirtti. Özata, çocukların haklarının korunmasının ve istismarların önlenmesinin toplumun ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, “Çocuklara karşı yapılan her türlü istismarın affı yoktur. Bu tür olayların önüne geçilmesi için caydırıcı cezaların getirilmesi şarttır. Çocuklarımıza çağdaş bir ülke bırakmak ve uluslararası çocuk hakları yasalarını uygulamak için hep birlikte çalışacağız” dedi.

Yetkili kurumlara çağrı

Suzan Cömert Özata, çocukların güvenli bir ortamda büyüyebilmesi için tüm yetkili kurumları etkili ve kalıcı çözümler üretmeye çağırdı. Manisa Barosu'nun, yaşanan olayların faillerinin cezalandırılması için dosyanın takipçisi olacağı bilgisini veren Özata, sivil toplum kuruluşları ve diğer toplumsal hareketlerle dayanışma içerisinde olunacağını vurguladı. “Çocuklarımızın mutlu ve güvende olabileceği bir ülke için kararlı adımlarla ilerleyeceğiz” dedi.