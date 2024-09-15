Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturma dosyasına giren cep telefonu görüşmelerinde tutuklu amca Salim Güran’a “Tamam henüz bende değil. Tamam daha ölmemiş” ifadesini kullandığı öne sürülen ve ikinci kez gözaltına alınıp tutuklanan 15 yaşındaki R. A. savcılıktaki ifadesinde bu ifadeleri yine hatırlamadığını söyledi.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta Kur’an kursuna gittikten sonra bir daha haber alınamayan ve 19 gün sonra dere yatağında, çuval içinde, üzeri taş ve çalılıklarla kapatılmış cesedi bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan ve “Suçluyu kayırma ve suç delillerini yok etmek”ten tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilip adli kontrolle serbest bırakılan, ardından tekrar gözaltına alınıp bu kez tutuklanan R.A.’nın son savcılık ifadesi ortaya çıktı.

Sorulara karşı R. A.’nın verdiği cevaplar

Olay gününü anlatan R.A., “Ben 21 Ağustos 2024 günü Salim Güran'ı ilk olarak saat 07.00 civarlarında Batıkarakoç tarafındaki mısır tarlasında gördüm. Bir süre yanımızda durduktan sonra ayrıldı. Daha sonra ise yine aynı gün Batıkarakoç'taki aynı tarlaya saat 14.00-14.30 arasında tekrardan geldi. Tarlada birlikte oturup çay içiyorduk. Hatta Salim Güran, babam Mehmet Selim Atasoy'u da arayarak tarlaya çağırdı. Bir süre sonra da babam Mehmet Selim Atasoy yanımıza geldi. Bir süre hep birlikte oturduktan sonra babam saat 16.00-16.30 sıralarında Çarıklı yolundaki diğer tarlaya gitti. Biz ise Salim Güran ile beraber bir süre daha Batıkarakoç tarafındaki tarlada birlikte oturduk. Hatırladığım kadarıyla saat 17.00 sıralarında Salim Güran üzerini değiştireceğini söyleyerek yanımdan ayrılarak ikametine gittiğini söyledi” dedi.

Savcılık “Neden değiştirdi?” diye sordu

R. A.’nın Salim Güran gidip üstünü değiştirdi demesi üzerine savcı, “Salim Güran'ın üzerini neden değiştirdiğini biliyor musunuz” diye sordu. R.A. soruya şu yanıtı verdi:

“Ben tarlada fıskiyelerle uğraşıyordum. Salim Güran da kendisi de fıskiyelerin tamiriyle ya da sulamayla uğraşmayı düşündüğünden üzerini değiştirmeye gitmişti. Salim Güran yaklaşık yarım saat sonra üzerini değiştirip tekrar yanıma yani Batıkarakoç tarafındaki mısır tarlasına geldi. Ben de o sırada işimi bitirmiştim. Kısa bir süre sonra babam Mehmet Selim Atasoy da işini bitirerek yanıma geldi. Babam da gelince benden yemek hazırlamamı istedi. Yemeği hazırladım. Ben, Salim Güran ve babam yemeğimizi yedik. Hatırladığım kadarıyla saat 19.30-20.00 sıralarında Salim Güran'ın telefonu çaldı. Arayan kişi Salim Güran'a Narin Güran'ın kayıp olduğunu söyledi. Salim Güran da babam ile birlikte arabaya binerek uzaklaştı. Hatta kısa bir süre gittikten sonra bana seslenerek el fenerini unuttuğunu söyleyerek el fenerini istedi. Ben de hemen hızlıca, koşarak götürdüm.”

Savcılık çelişkiyi sordu

Savcı, Salim Güran'ın tarladaki çalışmalara yardım etme amacıyla kıyafetini değiştirmeye gittiği beyanına karşın, kendisinin Salim Güran yanlarına tekrar geldiğinde çalışmaların bitmiş olması ve yemek hazırladıkları beyanı arasındaki çelişkiyi R. A.’ya sordu.

R. A. “Yukarıda dediğim gibi Salim Güran geri geldiğinde hem babam hem de ben işlerimizi bitirmiştik. Salim Güran yanımıza geldikten sonra kendisi tarlada herhangi bir iş yapmadı” diye cevapladı.

R. A.’ya, Tavşantepe Mahallesi'nde çalıştığı Salim Güran'a ait tarlalarda kaçak elektrik kullanıldığına dair bir bilgisi olup olmadığı da soruldu.

R. A. “Ben sucu olduğum için sadece sulama işiyle uğraşıyorum. Vanaları açıp kapatıyorum. Benim böyle bir durumla alakalı kesinlikle bir bilgim yoktur. Haberim yoktur. Tarlalarda kaçak elektrik kullanmak amacıyla böyle bir kaçak elektrik cihazına benzer bir şey olup olmadığını da bilmiyorum. Ben daha önce sürekli sulama işiyle uğraşmama rağmen böyle bir cihaz ya da düzenek görmedim” dedi.

Konuşmayı reddetti

R. A.’nın daha önceki ifadesinde hatırlamadığını söylediği ve Salim Güran ile aralarında geçen 'Tamam henüz bende değil, tamam daha ölmemiş’ cümlelerinin geçtiği telefon görüşmesi, bilirkişi raporu ve Salim Güran’ın 13 Eylül 2024 tarihinde alınan ifadesi okunarak soruldu.

R. A. da cevaben, “Ben kesinlikle aramızda böyle bir konuşma hatırlamıyorum. Ben böyle bir kaçak elektrik cihazı görmedim. Hiç duymadım. Aramızda kesinlikle böyle bir konuşma geçmedi” diye konuştu.

Telefon görüşmesi soruşturma dosyasına girmişti

Cep telefonlarında yapılan imaj çalışmalarında, Salim Güran ile R. A. arasında yapılan görüşme, soruşturma dosyasına girmişti. Görüşmede Salim Güran’ın R. A.’ya “O sondaki köşede bir şeyin düşmüş ha, sana ait bir şey, sondaki yamaçta. Yamacın köşesi taş' sözlerine karşılık, R. A.’nın “eeee” şeklinde cevap verdiği, Salim Güran’ın da buna karşılık “Biri yerde” dediği, R. A.’nın da “Tamam henüz bende değil. Tamam daha ölmemiş” ifadelerini kullandığı yer almıştı.