Diyarbakır'da sekiz yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 15 yaşındaki şüpheli yeniden gözaltına alındı.

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta Kur'an kursundan çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 15 yaşındaki R. A. hakkında savcılığın talebi üzerine yeniden gözaltı kararı çıkarıldı.

Salim Güran da adliyeye sevk edildi

Narin Güran'ın amcası Salim Güran'ın işçisi olduğu öğrenilen R.A. jandarma ekiplerince tekrar gözaltına alındı. Ayrıca Narin'in tutuklanan amcası Fuat Güran'ın eşi H.G. ifadesine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Aracında Narin Güran’ın DNA’sı bulunan ve kasten öldürmek suçundan 2 Eylül'de tutuklanan amca Salim Güran da yeniden ifadesi alınmak üzere başsavcılık talimatıyla adliyeye sevk edildi.

15 yaşından küçük olduğu gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Güran'ın işçisi R. A. ile telefon konuşması soruşturma dosyasına girmişti.

Ses kaydında Güran’ın “Kız öldü mü Ramazan?” sorusu, Narin Güran cinayetinde sır perdesi aralayacak gelişme olarak nitelendirilmişti.

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