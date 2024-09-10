Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan ve olaya ilişkin açılan soruşturma gizli tanığın ifadesi sonrası aramaların 19'uncu gününde dere kenarında bir çuval içinde cansız bedeni bulunan sekiz yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin Hande Fırat yeni iddialar paylaştı.

Hürriyet yazarı Hande Fırat, Ankara’da çok sayıda üst düzey yetkiliyle yaptığım görüşmelerden bilgiler edindiğini ifade ederek Narin’in tutuklanan amcası Salim Güran’ın Narin’in ağabeyine “Narin’i öldür, yoksa ben ikinizi de öldürürüm” dediği iddiasının araştırıldığını belirtti.

Fırat, “Neşeli, akıllı, konuşkan bilinen Narin, Kuran Kursu’na gitti. Başörtüsü en son evinin merdivenlerinde görüldü. Yani Narin eve dönmüştü. Sonra da kayboldu” diye yazdı.

Üst düzey yetkilinin tek bir kişinin taşıyamayacağı 5-6 taş vardı dediğini aktaran Fırat, edindiği bilgileri şu cümlelerle paylaştı:

“Bir düğün olacaktı. Tutuklu amca köyün gençlerini diğer köylere davetiye dağıtmaya gönderdi. Zaten küçük olan köyde kadın ve çocukları saymazsak pek kimse kalmamıştı.

‘Amca’nın Narin’in annesiyle bir ilişki yaşadığı iddiası araştırılıyor’

“Sosyal medyada Narin’in tutuklu amca ile annesinin çocuğu olabileceği iddia ediliyordu. Doğru değil. DNA örnekleri incelendi. Ancak o konuşkan Narin’in evde bir sahne gördüğü ve o nedenle de öldürülmüş olabileceği iddiası üzerinde duruluyor. Amca’nın Narin’in annesiyle bir ilişki yaşadığı iddiası araştırılıyor. Amca bu iddiayı reddetti ancak zaten bir ilişkileri olsa da kimse ‘Evet ilişkimiz vardı’ demesini beklemiyor.

“Narin, tek çocuk değil. Yüksel-Arif Güran çiftinin 5 de erkek çocuğu var. Araştırılan bir başka iddia da ağabeylerinden biri ile ilgili. İlki tutuklu amcanın o ağabeye; ‘Narin’i öldür yoksa ikinizi de öldürürüm’ dediği iddiası. İkincisi ise uyuşturucu kullandığı ve ruh sağlığı bozuk olduğu iddiasıyla Narin’i öldürmüş olabileceği.

“Bu arada dosyada cinayeti gördüğünü söyleyen bir gizli tanık yok. Amcanın ailede çok güçlü bir figür olmasından yola çıkarak, ‘Cinayet sonrası bütün aileyi toplayıp, bir uzlaşı mı sağladı’ sorusunun da yanıtı aranıyor. Bir başka deyişle yetkililer, ‘Herkes sonradan öğrendi ve kolektif olarak susmak zorunda mı kaldı’ iddiasını da göz ardı etmiyor.

‘Tek bir insanın taşıyamayacağı 5-6 taşla kapatılmış’

“Bu bölümü okutmayın çocuklarınıza ama siz büyükler, analar, babalar, bağırarak okuyun ki herkes duysun!

“8 Eylül sabahına kadar bölge deyim yerindeyse jandarma, polis, Ankara’dan gönderilen özel ekipler ve özel cihazlarla deyim yerindeyse didik didik arandı. Demir çubuklarla dere kenarlarına kadar girildi. 8 Eylül sabahı derenin bataklaştığı kıyı ile olan kenarda bulundu Narin. Bir çuvalın içinde...

“Üst düzey bir yetkili Narin’in bulduğu yeri şöyle tarif etti: Suyun toprakla birleştiği yerde, bir çuvalın içinde, tek bir insanın taşıyamayacağı 5-6 taşla kapatılmış, ağaç dallarıyla da doğal bir görüntü verilmeye çalışılmıştı. Sadece bu bile, cinayetin işlenmesinde olmasa bile sonrasında kolektif bir suç işbirliği olduğu izlenimi doğuruyor.”

Sekiz yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturmada 24 şüphelinin gözaltı süresi bir gün uzatıldı.

TIKLAYIN: Narin Güran cinayetinde şüphelilerin gözaltı süresi uzatıldı