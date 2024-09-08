Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan ve daha sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetiyle ilgili soruşturma genişliyor. Olayın ardından başlatılan operasyon kapsamında 21 kişi gözaltına alındı. İsmail Saymaz’ın duyurduğu bilgilere göre, gözaltına alınan kişiler arasında Narin'in ailesine yakın isimler de yer alıyor. Soruşturma, küçük kızın kayboluş sürecine dair yeni ipuçları ortaya çıkarırken, olayla ilgili her detay titizlikle inceleniyor.

Özellikle amca Salim Güran’ın tutuklanmasının ardından yürütülen geniş çaplı araştırmalarda, şüphelilerin ifadeleri ve deliller doğrultusunda soruşturmanın derinleşmesi bekleniyor. Halk, olayın bir an önce aydınlatılmasını isterken, yetkililer, adaletin en kısa sürede tecelli edeceğini vurguluyor.