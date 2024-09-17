Narin cinayetiyle ilgili soruşturmada yenge Hediye Güran’ın verdiği ifadeyle olay farklı bir yöne evrildi. Hediye Güran, cinayet günü Narin’in ağabeyi Enes ile annesi Yüksel Güran’ın boğuştuğunu gördüğünü belirtti. Bu çarpıcı detay, soruşturmanın seyrini değiştirebilecek yeni bir gelişme olarak kayıtlara geçti.

Polis ve savcılık, Hediye Güran’ın ifadesini dikkatle incelerken, soruşturmanın derinleştirilerek devam edeceği öğrenildi. Olayla ilgili yeni ipuçları ortaya çıktıkça, cinayetin arkasındaki sır perdesi de aralanmaya çalışılıyor.

Narin cinayeti, kamuoyunda büyük yankı uyandırmış ve adaletin sağlanması için kapsamlı bir soruşturma başlatılmıştı.