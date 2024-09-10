Diyarbakır'da, vahşice öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran’ın 2019 yılında hayatını kaybeden engelli ablası Tülin Güran ile ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Narin Güran'ın 21 Ağustos'ta kaybolması ve 8 Eylül'de cansız bedeninin Eğertutmaz Deresi'nde bulunmasının ardından, Tülin Güran’ın ölümüyle ilgili de yeni bir soruşturma başlatıldı.

2019'daki ölümünde şüpheler artıyor

Narin Güran'ın ölümü hakkında yürütülen soruşturma devam ederken, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Tülin Güran’ın 2019 yılında merdivenden düşerek hayatını kaybettiği iddiasını yeniden gündeme aldı. Tülin Güran’ın ölümüne dair yapılan açıklamalara göre, doğal ölüm olduğu belirtilmiş ve otopsi yapılmamıştı.

Soruşturma başlatıldı

Başsavcılık, ölümün ardından otopsi yapılmaması sebebiyle bu konuda yeni bir değerlendirme yapma kararı aldı. Şu an için, Tülin Güran’ın ölümüyle ilgili olarak detaylı bir otopsi raporu hazırlanması ve ölümüyle ilgili şüphelerin giderilmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.

Narin Güran cinayetiyle bağlantılar araştırılıyor

Narin Güran’ın cinayeti hakkında yürütülen soruşturmanın yanı sıra, Tülin Güran’ın ölümü ile ilgili ortaya çıkan bu yeni gelişme, yetkilileri daha derin bir araştırma yapmaya yönlendirdi. Olayın detayları ve iki ölüm arasındaki potansiyel bağlantılar araştırılıyor.