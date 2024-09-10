Film-San Vakfı'nın Reşit Rey Konser Salonu’nda ilk kez düzenlediği Film-San Sinema ve Dizi Ödülleri Töreni'ne katılan Demirel, bu kez abisi Murat Demirel ile birlikte görüntülendi. Etkinlikte abisiyle çekilen videoyu Instagram'dan paylaşan ünlü isim, ilk kez onu sosyal medyada takipçileriyle tanıştırdı.

Murat Demirel: Altı Dil Bilen Başarılı Bir Eğitmen

Sevda Demirel'in abisi Murat Demirel, altı dil bilmesi ve Almanya Hava Yolları'nda eğitmenlik yapmasıyla dikkat çekiyor. Daha önce sosyal medya ya da medya önünde görülmeyen Murat Demirel, ilk kez bu etkinlik sayesinde kameralara yansıdı. Sevda Demirel, abisine duyduğu hayranlığı dile getirirken, onun başarısından gurur duyduğunu belirtti.

Film-San Ödülleri Töreni'nde Birlikte Görüldüler

Demirel kardeşler, Film-San Vakfı tarafından düzenlenen ödül töreninde yan yana objektiflere poz verdiler. Sevda Demirel, törene katılımının ardından yaptığı paylaşımda abisiyle olan bağını ilk kez bu denli açık bir şekilde dile getirdi.