Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayete kurban gitmesinin ardından yürütülen soruşturmada dikkat çeken yeni iddialar gündeme geldi. Narin Güran'ın kaybolduğu ve arama çalışmalarının başlatıldığı saatlerde, büyük amcasının aile meclisini topladığı ve herkese asılsız ihbarlarda bulunmaları yönünde talimat verdiği iddia edildi.

Aile meclisinden yalan ihbar talimatı

Soruşturma makamlarından edinilen bilgilere göre, Narin’in kayıp başvurusunun yapıldığı ve arama çalışmalarının başladığı sırada büyük amca Fuat Güran’ın tüm aile bireylerini bir araya getirdiği öne sürüldü. İddiaya göre, büyük amca, ailedeki çocuklar da dahil herkesin yalan ihbarlarda bulunması talimatını verdi. Narin’in cesedinin 8 Eylül’de bulunmasının ardından yapılan ikinci aile toplantısında ise, büyük amcanın aile bireyleri ve Tavşantepe köy sakinlerinden sessiz kalmalarını istediği iddia ediliyor.

Soruşturmada yeni gelişmeler

Soruşturmada gözaltına alınan amca Salim Güran, ilk ifadesinde olaya dair bilgi vermediğini belirterek, “Bilmiyorum, haberim yok” şeklinde yanıtlar vermişti. Ancak daha sonra verdiği ifadede, katil zanlısı olarak Nevzat Bahtiyar’ı işaret etti. Soruşturma makamları, Salim Güran’ın ifadelerinin aile meclislerinin aldığı kararlarla şekillendiğini tespit etti.

Diş ve tırnak izleri üzerine inceleme

Narin’in tutuklu ağabeyi Enes’in kolundaki diş izleri ve sırtındaki tırnak izlerinin kim tarafından bırakıldığı konusunda incelemeler devam ediyor. Anne Yüksel Güran’dan alınan ağız ve diş modeli ile tırnak izi örnekleri, olası boğuşma sırasında yaşanan fiziksel temasları aydınlatmak amacıyla değerlendiriliyor. Soruşturma birimleri, Enes ile Narin arasında yaşanan muhtemel boğuşmanın ve annenin müdahalesinin izlerini incelemekte.

Adli Tıp’ta yoğun çalışmalar

Narin Güran’ın cenazesinden alınan 91 numunenin İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda detaylı incelemeleri sürüyor. Çalışmalar, dört ihtisas dairesinde çok sayıda uzman tarafından 24 saat esasına göre yürütülüyor. İlk raporun bu hafta içinde çıkması bekleniyor.

Amcaların durumu

Cinayet soruşturmasında dört amca gözaltına alındı. Bunlardan ikisi tutuklanırken, diğer ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ali Rıza Güran: Evi arandı ve ifadesine başvuruldu.

Evi arandı ve ifadesine başvuruldu. Hüseyin Güran: Soruşturma kapsamında gözaltına alınmadı, ifadesine de başvurulmadı. Narin’in kaybolduğu gün büyük amcasının evine uğradığı belirtiliyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınmadı, ifadesine de başvurulmadı. Narin’in kaybolduğu gün büyük amcasının evine uğradığı belirtiliyor. Salim Güran: Cinayetin baş zanlısı olarak gösteriliyor ve “kasten öldürme” suçundan tutuklandı.

Cinayetin baş zanlısı olarak gösteriliyor ve “kasten öldürme” suçundan tutuklandı. Fuat Güran: Suç delillerini yok etmek suçundan tutuklandı. Telefonla konuşuyormuş gibi yaparak arama-kurtarma çalışmalarını dinlemeye çalıştığı iddia ediliyor.

Suç delillerini yok etmek suçundan tutuklandı. Telefonla konuşuyormuş gibi yaparak arama-kurtarma çalışmalarını dinlemeye çalıştığı iddia ediliyor. Kurtuluş Güran: Savcılık sorgusunun ardından adli kontrolle serbest bırakıldı.

Savcılık sorgusunun ardından adli kontrolle serbest bırakıldı. Ömer Faruk Güran: Savcılık sorgusunun ardından adli kontrolle serbest bırakıldı.