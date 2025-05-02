İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Borsa İstanbul'da (BIST) bazı pay senetlerinde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 13 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.
Soruşturma üç ilde gerçekleştirildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, BIST Pay Piyasası’nda işlem gören bazı sermaye piyasası araçlarında manipülatif işlemler yapıldığı şüphesi üzerine çalışma başlatıldı.
30 Nisan 2025 tarihinde İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa’da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 15 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlarından gözaltı kararı verildi.
13 şüpheli gözaltına alındı
Yürütülen operasyonlar sonucunda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda soruşturma genişletildi.
Bugün, gözaltındaki 13 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı ve "piyasa dolandırıcılığı" ile "örgüt kurmak" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildikleri öğrenildi.