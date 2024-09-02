Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın davasında tutuklanan amca S.G.’nin avukatı Seda Toğrul, müvekkilinin tutuklanmasına dayanak gösterilen delillerin yetersiz olduğunu belirterek, tutuklama kararına itiraz edeceklerini açıkladı.

"DNA örneği ve yazışmalar yeterli değil"

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan S.G.'nin avukatı Seda Toğrul, yaptığı yazılı açıklamada, müvekkilinin tutuklanmasına gerekçe gösterilen delillerin yetersiz olduğunu ifade etti. Toğrul, "Müvekkilim Salim Güran'ın tutuklanmasına dayanak olarak, araçtaki DNA örneği ve WhatsApp yazışmalarını silmesi gösterilmiştir. Ancak bu deliller tutuklama için yeterli somut delil teşkil etmemektedir" dedi.

Toğrul, yeğenin amcasının arabasına binmesinin olağan bir durum olduğunu ve DNA örneklerinin birkaç ay boyunca araçta kalabileceğini belirterek, "Kaldı ki Yargıtay 1. Ceza Dairesinin bu konuda emsal teşkil eden yerleşik içtihatları vardır. Ortada Narin'e ait bir ceset bulunmadığı halde kasten adam öldürmeden sevki hukuka aykırıdır" ifadelerini kullandı.

"Sosyal medya baskısı yüzünden tutuklandı"

Müvekkili S.G.'nin sosyal medyadaki baskılar nedeniyle tutuklandığını öne süren Toğrul, "Müvekkilim, sosyal medya başta olmak üzere kamuoyundaki yoğun baskı nedeniyle tutuklandığını düşünmektedir. Bu yüzden tutuklama kararına adli kontrol şartıyla serbest kalması yönünde itirazda bulunacağız" dedi. Avukat, masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkı kapsamında bu açıklamayı yapma zorunluluğu doğduğunu vurguladı.

Soruşturma sürerken sükunet çağrısı

Seda Toğrul, açıklamasının sonunda tüm kamuoyunu bu hassas konu nedeniyle sükunete davet ederek, soruşturmanın tamamlanmasını beklemeleri gerektiğini söyledi. "Maddi hakikatin ortaya çıkmasını bizler de istiyoruz. Narin tüm Türkiye’nin evladıdır. Ona uzanan ellerin ortaya çıkması için çaba göstermekteyiz" diye ekledi.

S.G., 31 Ağustos’ta gözaltına alınmış ve ek gözaltı süresiyle savcılığa sevk edilmişti. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, S.G.’yi “kasten öldürme” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçlamalarıyla tutuklayarak cezaevine gönderdi.