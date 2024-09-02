Emirdağ'da tapu işlemlerini kolaylaştıran ‘Web-Tapu' uygulaması sayesinde vatandaşlar, kuruma gitmeden elektronik ortamda işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Emirdağ Tapu Müdürü Mecit Kaya, sistemin sağladığı kolaylıkları anlattı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, tapu işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen ‘Web-Tapu' uygulaması, vatandaşlara büyük kolaylık sağlıyor. Bu yenilikçi sistem, tapu işlemlerinin kuruma gitmeden elektronik ortamda yapılmasına olanak tanıyor.

‘Web-Tapu' ile yeni dönem başladı

Emirdağ Tapu Müdürü Mecit Kaya, ‘Web-Tapu' uygulamasının detaylarını paylaştı. Kaya, “Bu sistemle vatandaşlarımız, elektronik ortamda belgelerini göndererek başvuru yapabiliyor. Başvuru süreçlerini takip edebilir, eksik belgeler ve diğer bilgilere SMS ile ulaşabilirler. Ayrıca, harç ve döner sermaye bedellerini de online olarak ödeyebilmektedirler,” dedi.

Eskişehir ile Emirdağ arasındaki mesafeyi kapatıyor

‘Web-Tapu' uygulaması, Eskişehir'de bulunan taşınmazlarla ilgili işlemler için de büyük bir kolaylık sunuyor. Emirdağlılar, gayrimenkul satış ve alış işlemleri, ipotek, miras intikali gibi işlemleri, Eskişehir'e gitmeden Emirdağ Tapu Müdürlüğü'nde yapabiliyor. Kaya, “Vatandaşlarımız, bu sistem sayesinde büyük bir memnuniyet duyuyor,” şeklinde konuştu.

Kullanıcı memnuniyeti ve gelecek planları

‘Web-Tapu' sisteminin kullanıcılar arasında yarattığı memnuniyet, uygulamanın başarıyla entegre olduğunu gösteriyor. Emirdağ Tapu Müdürlüğü, sistemin ilerleyen dönemlerde daha fazla özelliğe kavuşması ve kullanıcı deneyiminin artırılması için çalışmalarını sürdürecek.