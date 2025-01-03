Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesi davasında 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar’ın avukatları, müvekkillerinin tutukluluğuna itiraz etti.

Avukatlar Adnan Ataş ve Ali Eryılmaz, davanın görüldüğü Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sundukları dilekçe ile Bahtiyar’ın tahliyesini talep etti. Dilekçe, itirazın değerlendirilmesi için Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Davada son durum

Nevzat Bahtiyar, daha önce görülen davada taksirle ölüme sebebiyet verme suçlamasıyla 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vermişti. Ancak avukatlar, verilen cezanın hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunarak, müvekkillerinin tahliye edilmesi gerektiğini ifade etti.

Aileden tepki

Narin Güran’ın ailesi ve kamuoyu, sanığa verilen cezanın yetersiz olduğunu belirterek karara tepki göstermişti. Aile, adaletin tam anlamıyla sağlanması için cezaların artırılmasını talep etmişti.

Mahkeme itirazı değerlendirecek

Avukatların itirazı, Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirilecek. Mahkemenin vereceği karar, davanın gidişatında belirleyici olacak.

Avukat Ataş, verdiği dilekçede; "Delillerin toplanmış olması nedeniyle delillerin karartılma ihtimalinin bulunmaması, kaçma şüphesine dair dosya içerisinde somut delil olmaması, suçun katalog suçlar arasında yer almaması, infaz yasası dikkate alındığında tutuklama tedbirinin cezalandırma mahiyetinde olması, adli kontrol tedbirlerinin yeterli olması, kişi güvenliği konusunda emniyet tarafından gerekli tüm önlemlerin alınmış olduğu dikkate alındığında müvekkilin tutukluluk halinin devamına dair verilen kararın hatalı olduğunu beyan ederiz. İtirazlarımızın kabulüne, tutukluluk halinin devamına ilişkin kararın kaldırılmasına, CMK'nin 109. maddesinde düzenlenen adli kontrol hükümleri uygulanmak suretiyle müvekkilin tahliyesine karar verilmesini talep ederiz." ifadelerini kaydetti.