Diyarbakır’ın Tavşantepe köyünde kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında bir çuval içinde ölü bulunan Narin Güran’ın cinayetiyle ilgili davada kritik gelişmeler yaşanıyor. Baş şüpheli Salim Güran’ın telefonunda yer alan adımsayar uygulaması verileri, olayın aydınlatılmasında önemli bir delil oldu. Avukatı Onur Akdağ, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Artık itiraf beklemiyoruz, gerek kalmadı" dedi.

Adımsayar verileri davayı nasıl etkiledi?

Avukat Akdağ, adımsayarın 21 Ağustos’ta, tam da cinayet saati olan 15.00 ile 16.00 arasında Salim Güran’ın sadece 45 adım attığını ortaya koyduğunu belirtti. Baş şüpheli amca, bu saatlerde evde olduğunu iddia ederken, baz istasyonu verileri Güran’ın evi ile yeğeni Arif’in evi arasında hareket ettiğini işaret ediyor. Adımsayar verilerinin net şekilde mahkemeye sunulduğunu ifade eden Akdağ, delillerin katilin kimliğini ortaya çıkarmakta önemli rol oynayacağını vurguladı.

Avukat Onur Akdağ sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Salim Güran'ın en konulan telefonunda adımsayar uygulamasının olduğundan neredeyse emin olduk!

Bunun anlamı şu:

21 Ağustos'ta #Narin 'in tam da cinayet saati olan 15.00 ile 16.00 arasında Salim evde olduğunu söylüyor. Baz raporunda ise kendi evi ile Arif'in evi arasında sürekli bir hareketinin olduğu iddia ediliyor. Eğer evdeyse attığı adım çok sınırlı. Yok eğer iddia edildiği gibi Arif'in evi, ahırı, müştemilatı arasında geziniyorsa burada da attığı adım sayısı belirgin olur.

Bir aksilik olmazsa adımsayar uygulamasındaki veriler olayın aydınlatılmasında çok büyük katkı sunacak. Telefon incelenmek üzere Adlı emanetten Mahkemeye sunuldu.

Salim Güran tam da cinayet saatinde 21 Ağustos günü saat 15.00 ile 16.00 arasında sadece 45 adım atmış.

Tüm samimiyetimizle bu davanın gerçek maddi delillerle, asıl katilin ortaya çıkması için çabaladık.. Bugün bizim için mutlu bir gün. Artık Nevzat Bahtiyar'dan bir itiraf beklemiyoruz. Çünkü gerek kalmadı."

Veriler bir bir çözüldü

Geçtiğimiz günlerde Salim Güran'ın telefonundan sildiği mesajlar ve aramalar geri getirilerek çözümlenmiş ve amcanın küçük çocukların ifadelerini nasıl vereceğine kadar anlattığı ortaya çıkmıştı. Ayrıca amcanın köye gelen pedagoglarla da sık sık görüştüğü ifade edilmişti.