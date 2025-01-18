Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve cesedi bir dere kenarında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayeti, Türkiye'yi derinden sarstı. Narin’in annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve amcası Salim Güran, cinayeti işledikleri gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Cinayetle ilgili olarak Nevzat Bahtiyar ise, beraat ederek yalnızca "yardım" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.

"İlk suçlama geldi, Yüksel 'Salim yaptı' dedi"

Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz, davanın seyrini etkileyen açıklamalarıyla dikkat çekiyor. Eryılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, davadaki gelişmeleri ve tarafların birbirlerini suçlamaya başladıklarını öne sürdü. Eryılmaz, “İlk suçlama geldi, Yüksel 'Salim yaptı' dedi. Söz sırası Salim’de!" dedi ve bu açıklamayla büyük bir tartışma başlattı.

Cezaevi nakil talepleri

Eryılmaz, aynı zamanda Narin Güran’ın ailesinin cezaevine nakil talepleriyle ilgili de bir başvuru yapıldığını duyurdu. Yüksel Güran, Enes Güran ve Salim Güran’ın başka cezaevlerine nakledilmesi için Adalet Bakanlığı’na resmi başvuruda bulunulduğu bildirildi. Eryılmaz, cezaevi trafiğindeki değişikliklerin davanın gidişatını etkileyeceğini belirtti.

Eryılmaz’ın açıklamaları, davada yeni itirafların ve suçlamaların önümüzdeki günlerde gündeme geleceğini işaret ediyor. Cezaevi ziyaretlerindeki hareketlilik de davanın seyrini değiştirebilir.