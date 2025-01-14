Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasına dair dikkat çeken yeni bulgular gün yüzüne çıktı. Baba Arif Güran'ın evinde yapılan kriminal incelemeler sonucunda halıdan alınan örneklerde erkek DNA'sı tespit edildi. Ancak bu DNA, dava ile ilgili daha önce alınan örneklerle uyuşmadı.

Cinayetle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasının ardından yaşanan gelişmeler, tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. 19 gün sonra cesedi bulunan küçük kızın ölümüne ilişkin yapılan kriminal incelemelerde yeni bulgulara rastlandı. Baba Arif Güran'ın evindeki yolluk, halı ve yastık kılıflarına dair yapılan DNA testlerinde, erkek genotipine ait bir DNA profili elde edildi. Ancak bu profil, dava ile bağlantılı daha önce alınan DNA örnekleriyle uyuşmadı.

Erkek DNA'sı tespit edildi

Van Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü tarafından yapılan incelemede, baba Arif Güran'ın evinde alınan bazı örneklerde erkek DNA'sı tespit edilse de bu profil, daha önce dava kapsamında alınan DNA örnekleriyle eşleşmedi. Raporun devamında, bu DNA profillerinin, Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvarları'ndaki kayıtlarda tarandığı ancak herhangi bir eşleşme bulunmadığı belirtildi. Ayrıca, diğer numunelerden elde edilen DNA profilleri ise herhangi bir sonuç vermedi.

Baba Güran’ın evinde yapılan kriminal incelemeler ve ortaya çıkan DNA bulguları, soru işaretlerini artırmış durumda. 28 Aralık'ta verilen karar, sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesiyle son bulmuştu. Ancak dava dosyasına dair yeni gelişmeler, cinayetle ilgili farklı yönlerin araştırılmasını gerektiriyor. Olayda daha fazla şüphelinin olup olmadığı ve bu yeni DNA bulgularının olaya dair ipuçları taşıyıp taşımadığı, hâlâ netlik kazanmış değil.