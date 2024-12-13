Narin'in babası Arif Güran'ın, kaybolduğu gün jandarma ile yaptığı yüz yüze görüşmede, şüphelendiği isimleri tek tek belirttiği ortaya çıktı. Güran, bu ifadeleriyle olayın çözülmesine yönelik ipuçları sundu.

Şüpheli Tavır ve Hareketler

Arif Güran, 21 Ağustos günü jandarmaya verdiği ifadede, kaybolan kızının ardından şüpheli gördüğü kişilerin tavırlarına dikkat çekti. Özellikle üvey annesi Süheyla Özkan ve yakın akrabaları Ömer Güran ve İbrahim Güran’ın davranışlarından rahatsızlık duyduğunu belirten Güran, "Süheyla Özkan, kaybolan kızımın ardından rahat tavırlar sergileyip evlerinin önünü temizledi, saman torbalarını taşıdı. Bu tavırlarını gözlemleyip, kendisinde saflık izlenimi bırakmaya çalıştığını fark ettim" dedi. Ayrıca, bu kişilerin tavırlarının da normal olmadığını vurgulayarak, jandarmaya olan şüphelerini aktardı.

Hüseyin Güran’dan Şüpheleniyor

Arif Güran, ifadesinde oğlunun tavırları hakkında da şüpheye düştüğünü söyledi. Oğlu Hüseyin Güran’ın, kaybolan gün Derik’e gitmesinin ardından kaybolduğunu ve geri döndüğünde babasını arayarak Diyarbakır’a gitmek için yardım istediğini belirten Arif Güran, “Oğlum Hüseyin’den şüpheleniyorum. Bu durumu 28 Ağustos'ta yeğenim Uğur Güran’a söylediğinde, ona neden erken söylemediğini sordum, o da bir şey bilmediğini belirtti” şeklinde konuştu.

Görevli Jandarma ile Hedef Şaşırtma İddiası

Arif Güran, şüphelendiği kişilerin yaptığı davranışları da jandarmaya iletti. "Jandarma ekibiyle birlikte yapacağımız aramada, bazı şahısların sürekli olarak hedef şaşırtmaya çalıştığını gördüm. Özellikle Barış Güran’ın anlamsızca bağırıp çağırmaları, ve Ömer Güran’ın Necmettin Duran’ın oğlu ile konuşmalarını dikkatle izledim. Bu hareketlerden dolayı kendilerinden şüpheleniyorum" diyerek, bu kişilerin kasıtlı olarak yanıltma çabası içinde olduklarını belirtti.

Kamera Görüntüleri ve Yalan İddialar

Arif Güran, kaybolan kızının okulun önünden geçmediğini ve bu sebeple bazı kişilerin yalan söylediklerini öne sürdü. "Süheyla Özkan, kızımın okulun önünden geçtiğini iddia etti ancak okulun kamera kayıtları, kızımın oradan geçmediğini gösteriyor. Eşimin ifadesi alınmalı, çünkü bana göre bu iddialar asılsızdır" dedi. Ayrıca, kızının her zaman bildiği yolu kullanacağını belirterek, kamera görüntülerinin doğruluğuna dikkat çekti.

Güven Sorunu ve Jandarmaya Güvensizlik

Arif Güran, kaybolan kızına dair şüphelendiği isimlerle ilgili şüphelerini arttırarak, "Artık kimseye güvenmiyorum. Bundan sonra her kişiyi dikkatle izleyeceğim ve şüphelendiğim her ismi jandarmaya bildireceğim" diyerek, olayın aydınlatılması için kararlı bir tutum sergiledi.

Narin Güran’ın kaybolduğu günden bu yana, Arif Güran’ın verdiği ifadeler cinayet soruşturmasında önemli bir yol açabilir. Jandarma, şüphelilerle ilgili yeni gelişmelerin üzerine giderek, bu trajik olayı çözmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.