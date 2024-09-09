Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'tan bu yana kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedeninin bulunmasının ardından, soruşturma derinleştiriliyor. Olayla ilgili tutuklanan amca Salim Güran'a ait otomobil, jandarma ekipleri tarafından tekrar incelenmek üzere götürüldü. Araçta yapılan ilk incelemelerde Narin Güran'a ait DNA izlerine rastlandığı belirtilmişti.

Otomobil Yeniden İnceleniyor

Salim Güran’ın tutuklanmasıyla birlikte, amcanın olayla bağlantısının olup olmadığına dair çalışmalar devam ediyor. Jandarma ekipleri, otomobili detaylı bir şekilde yeniden incelerken, araçtan elde edilen bulguların soruşturmanın seyrini değiştirebileceği düşünülüyor.