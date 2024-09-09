Çikolatalı milkshake, hem serinletici etkisiyle hem de çikolatanın benzersiz lezzetiyle yaz boyunca keyifle tüketilen bir içecek. Yazın son günleri yaklaşırken, dışarıda vakit geçirmek ya da evde serinlemek isteyenler için evde kolayca yapabileceğiniz çikolatalı milkshake tarifiyle damaklarınıza şölen yaşatmaya hazır olun!

Dondurma ve sütü birleştirin: Derin bir blender kabına, 4 top dondurmayı ve 2 su bardağı soğuk sütü ekleyin. Dondurmanın yumuşak kıvamda olmasına dikkat edin, bu karışımın pürüzsüz olması için önemlidir.

Çikolata sosu ve kakao ekleyin: Blender kabına 3 yemek kaşığı çikolata sosunu ve 1 yemek kaşığı kakao tozunu ekleyin. Kakao, milkshake’in çikolata lezzetini yoğunlaştırırken, çikolata sosu ise içeceğin kremamsı yapısını artıracaktır.

Blenderdan geçirin: Tüm malzemeleri blender yardımıyla 1-2 dakika boyunca karıştırın. Karışım homojen bir hale gelene kadar devam edin. Karışımın kıvamı oldukça pürüzsüz ve akışkan olmalıdır.