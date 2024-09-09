DW'nin haberine göre, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Köyü'nde 21 Ağustos'ta Kur'an kursundan çıktıktan sonra dönüş yolunda kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedinin köye yaklaşık 2 kilometre mesafedeki Eğertutmaz Deresi'nde bulunmasıyla soruşturmanın seyri değişti.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, üç amcası, 2 Eylül'de tutuklanan amcası Salim Güran'ın eşinin arasında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındı.

Bu şüphelilerin vereceği ifade sonrası fail sayısının daha da artacağı belirtiliyor.

Narin Güran'ın ölümüne ilişkin sır perdesi henüz aralanmadı, ancak yeni şüphelilerden birinin verdiği ifadede amcanın olaydaki rolüne işaret ediyor.

Köyde yaşayan ve gözaltındaki 24 kişi arasında yer alan şüpheli, ifadesinde Narin Güran'ı Eğertutmaz Deresi'ne kendisinin gömdüğünü itiraf etti. Adı açıklanmayan şüphelinin "Narin'in amcası olan muhtar Salim Güran, cesedi araç içerisinde getirdi. Battaniyeye sarılıydı. Birlikte çuvala koyduk. Muhtar ayrıldı. Çuvalı kendi aracıma alıp daha sonra dere yatağına götürerek gömdüm" dediği öğrenildi.

DW Türkçe'nin ulaştığı bilgilere göre, Jandarma'nın yaptığı arama sonucunda tutuklu amca Salim Güran'ın aracında bulunan bir battaniyede inceleme yapılmıştı. İtirafçının da işaret ettiği o battaniyede yapılan incelemede Narin Güran'ın DNA'sı bulundu.

Narin Güran dosyasındaki itirafçının ifadesi

Tavşantepe Mahallesi'nde yaşayan ve Narin Güran'ın cesedini amcası Salim Güran'ın isteği üzerine dere yatağına sakladığını itiraf eden şüpheli N.B.'nin Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığında verdiği 6 sayfalık ifadeye DW Türkçe ulaştı.

Şüpheli N.B. 21 Ağustos günü öğlen saatlerinde köyün şebeke suyunun kesik olması nedeniyle muhtar Salim Güran'ı aradığını anlattı.

Salim Güran’ın "Ben arıza için yetkilileri ararım" dediğini iddia eden N.B. bir dakikalık konuşmanın ardından görüşmeyi sonlandırdığını kaydetti. Muhtar ile evlerinin arasında 80-100 metre mesafe olduğunu belirten N.B. ifadesinin devamında şunları söyledi.

"Ben evden aracımla çıktım. Sonra arkamdan Renault marka beyaz renkli ve 47 plakalı araçla Salim Güran'ın geldiğini gördüm. Tam olarak bu yer, mezarlıktan Tavşantepe Mahallesi'ne doğru çıkan parke döşeli köyün iç yolunda bana Salim Güran korna ve selektör yaptı. Ben de bana içme suyu ile ilgili bir şey söyleyeceğini düşünerek bekledim. Salim Güran bana eliyle göstererek aracın ön yolcu koltuğunda bulunan battaniyeye sarılı bir şeyi göstererek 'bunu yok edeceksin' dedi. Ben de gösterdiği şeyin yanına yaklaştım ve bakınca battaniyeye sarılı vaziyette ve hareketsiz vaziyette yatan birinin olduğunu gördüm. Ben insan olduğunu anlayınca şaşırdım ve tereddüt ettim."

Bu sırada Salim Güran'ın kendisine "İyi düşün, sana 200 bin TL para veririm" dediğini kaydeden N.B., etrafta kimsenin olmadığını, Salim Güran'ın kendisinden torba istediğini kaydetti.

"Kulağının arkasında kızarıklık vardı"

Şüpheli N.B. ifadesine şöyle devam etti:

"Ben de aracımın bagajından rengini hatırlamadığım bir çuval çıkartarak Salim Güran'a verdim. Battaniyeye sarılı çocuğu alıp çuvalın içerisine birlikte koyduk. Bu esnada çocuğun üzerinde siyah tişört ve şort vardı. Üzerinde asılı küçük bir çanta vardı. Çocuğu torbaya koyduğumuzda sağ kulağının arkasında boyun bölgesinde bir kızarıklık vardı."

Çocuğu çuvala koyduktan sonra ağzını bağlamadan çuvalı, arka koltuğun önündeki ayak paspasının olduğu yere koyduğunu belirten N.B. "Muhtar Salim Güran ile birlikte ayrılmadan önce göl diye tabir ettiğimiz fakat Eğertutmaz Deresi'ne doğru götür diyerek eliyle orayı işaret etti ve ayrılırken Salim Güran’ın ne yaptığına bakmadım" dedi.

Mezarlığın yanından giderek villalar mevkiine doğru gittiğini söyleyen N.B. şunları anlattı:

"Yolda giderken pişmanlık duydum. Ancak aldığım şeyden kurtulmam gerektiğini düşündüm ve derenin yanındaki stabilize yoldan aşağıya doğru inerek uygun bir yer baktım. Aracımı derenin kenarında durdurdum, çuvalı aracımdan alarak elime aldım. Çocuğun tüm vücudu çuvala sığmıştı. Çocuğun ayağının kesik olup olmadığını hatırlamıyorum çünkü çok telaşlıydım."

"Eve gidip namaz kıldım"

Daha sonra Narin Güran'ın bulunduğu yere inerek çevrede ip aradığını anlatan N.B. ip bulamayınca çocuğun çantasının ipiyle çuvalın ağzını bağladığını ve ağacın yanında çok derin olmayan bir yere çuvalı bıraktığını kaydetti. N.B. "Çuval birisi tarafından bulunur diye düşünerek üzerine bir taş koydum. Taşın büyüklüğü yaklaşık 15-20 kg civarındaydı. Yanında da birer taş vardı. Üzerine çalı koymadım. Çünkü üzeri kapanmıştı. Daha sonra buradan aracıma bindim ve baldızımın evine gittim" ifadelerini kullandı.

Şüpheli N.B., Narin'i dere yatağına bıraktıktan sonra da eve dönüp namaz kıldığını ve aramalara katıldığını söyledi.

Narin'i çuvalla dere yatağına gizlime işinin yarım saat sürdüğünü belirten N.B. çuvalın ağzını bağladığı sırada içindekinin Narin Güran olduğunu anladığını kaydetti. N.B. Jandarma'nın kanalın çevresinde arama yaptığında Salim Güran'ın da kanalın içine girerek göstermelik arama yaptığını öne sürdü. Şüpheli köylü, 21 Ağustos'taki görüşme kayıtlarını da sildiğini itiraf etti.

Kesin ölüm sebebi belirlenemedi

Narin Güran'ın otopsi işlemi ise dün geç saatlerde Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda tamamlandı. Ancak Güran'ın kesin ölüm sebebi henüz belirlenemedi. Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonucunda elde edilen bulgular tek tek toplandı. Cesedin üzerinden alınan numuneler, incelenmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderildi.

Narin Güran'ın kesin ölüm sebebine ilişkin nihai raporu İstanbul Adli Tıp Kurumu verecek. Bu raporun en erken 15 gün içinde hazırlanması bekleniyor.

Otopsi işlemi sırasında Narin Güran'ın öldürülmeden önce cinsel istismara uğradığına ilişkin kesin bulgulara ulaşılamadı. Olayın bu yönüyle ilgili soru işareti de Adli Tıp raporu ile ortaya konulacak.

Otopsi 12 saat sürdü

8 Eylül Pazar günü saat 10.50'de başlayan otopsi işlemi saat 23.15'te tamamlandı. Otopsiye ilişkin soruşturmayı yürüten üç Cumhuriyet Savcısı tarafından tutulan tutanağa DW Türkçe ulaştı.

Tutanağa göre, otopsi işlemine üç savcının yanı sıra Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanı Eren Akgündüz, Morg İhtisas Dairesi Başkanı Servet Kuzu, Adli Tıp Şube Müdürü Sedat Güldoğan, 4 Adli Tıp Uzmanı, bir patoloji uzmanı ile üç otopsi teknikeri katıldı.

Tutanağa göre, otopsi işlemi sırasında moleküler ve genetik incelemeye esas olacak biyolojik bulgu, sürüntü örnekleri detaylıca cesedin her noktasından alındı. Ceset üzerinden istismar dahil her türlü suçu ortaya çıkaracak şekilde örnekler toplandı.

Toplamda Narin Güran'ın cesedinden 91 örnek alındı.

Sol bacağı diz kapağından kopmuş

Daha sonra otopsi işlemine geçildi. Otopsi işleminin tümü kameraya alındı. Tutanağa göre, Narin Güran'ın sol bacağının diz kapağından itibaren koptuğu belirlendi. Ayrıca çuvalın içerisinde kaval kemiği olduğu değerlendirilen bir kemik bulundu.

Bacaktaki kopmanın sebebinin bulunması için bu kemik parçalarının İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderilmesine karar verildi.

Yine iç organlarından patolojik çalışmalar yapılması için doku örnekleri, saçlarından ise kimyasal inceleme yapılması için örnekler alındı.

Tutanakta Narin Güran'ın cesedinde bir yaralanmaya ilişkin bulgu elde edilemediği ve kesin ölüm sebebinin belirlenemediği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Adli Tıp uzmanlarının ilk izlenimlerinde cesette ciddi anlamda çürüme başlamış olduğundan somut bir beyanda bulunmanın mümkün olmayacağı, yapılan otopsi işleminde bu aşamada gözle görünür bir kesici-delici alet veya ateşli silah yaralanması, iç kanama bulgusu elde edilemediği, cesetteki çürüme sebebiyle ölüm zamanına ilişkin bir beyanda da bulunulamayacağı, kesin ölüm sebebinin Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesince yapılacak moleküler incelemeler, patolojik çalışmalar, İstanbul adli Tıp Kurumu'na gönderilen nümeler üzerinde yapılacak incelemeler ile belirlenebileceği Adli Tıp Heyetince belirtilmiştir."

Narin Güran neden öldürüldü?

Narin Güran'ın neden öldürüldüğüne ilişkin incelemede ise henüz bir ilerleme sağlanamadı. Savcılık kaynakları, küçük kızın tutuklu amca Salim Güran'a ilişkin "görmemesi gereken bir olaya tanıklık yaptığı" gerekçesiyle öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Amca Güran, Whatsapp yazışmalarını sildiği için bu konuda bilgi edinilememişti. Savcılık, yazışmaları geri getirmek için uzmanlar aracılığıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu konuda Meta şirketi ile de temasların sürdüğü belirtiliyor.