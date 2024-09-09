Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından yayımlanan rapor, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın marka değerinin 11,4 milyar dolara ulaştığını ortaya koydu. Bu dev organizasyon, futbolun efsanevi Premier Lig'ini geçerek en değerli ikinci spor etkinliği olma unvanını kazandı. Birinci sırada ise 24 milyar dolarlık marka değeriyle Amerikan Futbolu Ligi (NFL) yer alıyor.

Paris Olimpiyatları’nın değer artışı

Covid-19'un etkisi altında düzenlenen 2021 Tokyo Olimpiyatları, 8,3 milyar dolarlık marka değeriyle kayda geçmişti. Ancak, Paris 2024, bu değeri yüzde 37,3 artırarak 11,4 milyar dolara ulaştı. Bu büyük sıçrama, organizasyonun uluslararası izleyici kitlesi, sponsorluk anlaşmaları ve medya hakları gibi birçok faktörle beslenen büyük bir ticari başarı olduğunu gösteriyor.

Premier Lig ve NBA'i geride bıraktı

Dünyanın en popüler spor liglerinden biri olan İngiltere’nin Premier Lig’i, 9,9 milyar dolarlık marka değeriyle zirve yarışında geri kaldı. Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ise 8,9 milyar dolar marka değeriyle listenin gerisinde kaldı. Paris Olimpiyatları, futbolun dev ismi Premier Lig’i geçerek spor dünyasında adından daha fazla söz ettirir hale geldi.

Los Angeles 2028’de yeni rekor bekleniyor

Brand Finance’ın raporu, Paris Olimpiyatları’ndan sonra gözlerin ABD'de yapılacak olan 2028 Los Angeles Olimpiyatlarına çevrildiğini de vurguluyor. Sponsorluk anlaşmaları, yayın hakları ve marka iş birlikleri sayesinde Paris’te yakalanan başarı, Los Angeles için daha büyük beklentilere yol açıyor. 2028'de rekorların yeniden yazılması muhtemel görülüyor.