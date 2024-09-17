Diyarbakır'da sekiz yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hediye Güran, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta öğlen saatlerinden sonra kendisinden bir daha haber alınamayan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Suç delillerini yok etmek" suçundan tutuklanan amca Fuat Güran'ın 13 Eylül'de gözaltına alınan eşi Hediye Güran'ın jandarmadaki işlemlerin ardından getirildiği adliyede cumhuriyet savcılığındaki sorgusu tamamlandı.

Güran, "Kasten öldürmeye iştirak" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hediye Güran, hakimlikçe tutuklandı.

Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 12'ye yükseldi