Denizli’nin Çivril ilçesinde yaşanan trajik kaza, 86 yaşındaki Yaşar Çiftçi’nin hayatını kaybetmesine yol açtı. Uşak-Denizli karayolunda elektrikli motorla yolun karşısına geçmeye çalışan Çiftçi, bir aracın çarpması sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza, bölgede büyük üzüntüye neden oldu.

Denizli’nin Çivril ilçesinde feci kaza

Kaza, Uşak-Denizli karayolunun Çivril ilçesi sınırları içerisinde meydana geldi. 20 L 6029 plakalı araç sürücüsü Enes Ç., Uşak istikametinden Denizli’ye doğru seyir halindeyken, karşıdan karşıya geçmeye çalışan elektrikli motor sürücüsü Yaşar Çiftçi’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle Çiftçi’nin kullandığı elektrikli motor yaklaşık 25 metre ileriye sürüklendi.

Olay yerine müdahale

Kazayı gören çevredeki esnaf ve diğer sürücüler hemen müdahale etti ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Yaşar Çiftçi’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza sonrası yol bir süreliğine trafiğe kapatılarak polis ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Çiftçi’nin cansız bedeni otopsi için Çivril Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaşar Çiftçi’nin sondaj ustası aramak için yolun karşısına geçmeye çalıştığı öğrenildi. Kaza yerinde Çiftçi’nin yakınları büyük bir acı yaşarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.