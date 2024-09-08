Diyarbakır’ın merkez ilçelerinden birinde 21 Ağustos tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedeni bulundu. Çocuğun cenazesi, olay yerindeki detaylı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Olay yerinde inceleme

Kayıp Narin Güran’ın bulunmasına yönelik yürütülen arama çalışmaları, yoğun bir şekilde sürdürülüyordu. Arama ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda Narin Güran’ın cesedine ulaşıldı. Olay yerine gelen yetkililer, olayın detaylarını ve çocuğun ölüm nedenini belirlemek amacıyla incelemelerde bulundu.

Adli Tıp Kurumu önünde bekleyiş

Narin Güran’ın cansız bedeni, adli tıp incelemeleri için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na getirildi. Güran’ın aile üyeleri, adli tıp kurumunun önüne gelerek, süreçle ilgili bilgi almak ve çocuğun cenazesini almak için bekleyişte bulundu. Aile üyelerinin büyük bir üzüntü içinde olduğu ve adli sürecin bir an önce sonuçlanmasını istediği gözlemlendi.