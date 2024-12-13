Diyarbakır'ın Tavşantepe Köyü'nde 8 yaşındaki Narin Güran'ın vahşi bir şekilde öldürülmesinin ardından, cinayetle ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. Emekli Cinayet Büro Amirliği Polisi ve dedektif Savaş Kurtbaba, cinayetle bağlantılı olduğu düşünülen kaybolan köpek Prenses'e dikkat çekti. Kurtbaba, köpeğin kaybolmuş olmasının, cinayetle ilgili kritik bir ipucu olabileceğini belirterek, "En muhtemel senaryo bu. Ben bundan şüpheleniyorum" dedi.

Cinayet davasında gelişmeler

Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin tutuklu sanıklar anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın yargılandığı dava, 26 Aralık 2024’e ertelenmişti. Duruşma öncesinde ortaya çıkan yeni deliller, cinayetin çözülmesine yönelik umutları artırırken, gözler minik kızın kaybolan köpeği Prenses'in izinde.

Prenses'in kayboluşu ve cinayet bağlantısı

Savaş Kurtbaba, köpeğin kaybolmasının cinayetle doğrudan ilişkili olabileceğini düşündüğünü belirtti. "Birçok olasılık var ancak bu kayboluşun cinayetle bağlantılı olma ihtimali oldukça yüksek" diyen Kurtbaba, cinayetin detaylarının çözülmesinde köpeğin bulunmasının kritik bir rol oynayabileceğini ifade etti.

Show Haber'e konuşan Kurtbaba, Narin'in 9 dakika içinde katledildiğini söyleyip minik kızın köpeği Prenses'in kaybolduğunu söyledi.

Cinayetin düğümünde rol oynadığını söyleyen köpeğin kaybıyla ilgili anne Yüksek Güran'ın ifadelerini hatırlatan Kurtbaba şunları aktardı:

Annesi "Enes kömürlükte içilmemesi gereken bir şey içip köpeğe eziyet ediyordu" demişti. Narin, ağabeyinin köpeğe eziyet ettiğini gördü.

Senaryo şöyle olabilir: Enes'in Narin'in arkasından koşup tutması, boynundan sarılması çok yüksek. Enes'in sırtındaki tırnak izi de annenin Enes'e engel olmak için arkasından tuttuğu için gerçekleşmiş olabilir.

Amca Salim Güran'ın çalışanına "Yamacın orda sana bir emanet bıraktım" ifadesindeki emanetin Prenses olduğunu söyleyen Kurtbaba "Olayın içinde köpek var" dedi.

Anne Yüksel Güran ne demişti?

Yüksel Güran katıldığı canlı yayında "Daha önce dile getirmedim" diyerek şunları söylemişti:

Baktım Enes ahırın yanında. 'Dün gece köpek benim hindimi yemiş'... Enes'i çağırdım. 2 arkadaşı da oradaydı. Dedim 'Yazık günah', dile getirmedim, dedim 'Belki benden şey yapılır'..."

Annenin bu ifadelerinin ardından canlı yayına apar topar son verilmiş, ailenin jandarma tarafından ifadeye çağrıldığı bilgisi verilmişti. Kısa süre içinde de soruşturmaya yayın yasağı getirilmişti. Aile de bir daha 'ahır' detayından söz etmemişti.