21 Ağustos’ta Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedeni, 19 gün sonra Pazar sabahı Tavşantepe Mahallesi yakınlarındaki Eğertutmaz Deresi yatağında bulundu.

İstanbul'da bir kayıp daha

İstanbul’da da benzer bir kayıp vaka yaşandı. 13 yaşındaki Sevda Yılmaz, 6 Eylül Cuma günü dedesinin yanından "Babama gideceğim" diyerek ayrıldı. Yılmaz’ın annesi ve babası ayrı olsa da, sık sık babasına ziyaret ediyordu. Ancak, Sevda Yılmaz’ın babası Sedat Yılmaz, kızının telefonunun kapalı olduğunu ve evden kaçma gibi bir durum olmadığını belirtti.

Sedat Yılmaz, Avcılar Çocuk Büro Amirliği’ne başvuruda bulunarak kızının bulunmasını ve ailesine teslim edilmesini talep etti. Yılmaz, “Narin olayından sonra herkesten şüpheleniyorum. Yetkililerden bir an önce harekete geçilmesini istiyorum” dedi.

Türkiye'de çocuk kaybolma istatistikleri

TÜİK verilerine göre, 2008-2016 arasında Türkiye’de toplamda 104 bin 531 çocuk kayboldu. 2016’dan sonra kaybolan çocuklara dair veri açıklanmadı. 2022 yılında ise çocukların karıştığı olay sayısı 601 bin 754 olarak kaydedildi ve 16 bin 499 çocuk kayıp nedeniyle güvenlik birimlerine getirildi.