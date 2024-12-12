Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, 13 Eylül’de "Dur" ihtarına uymayarak plakasız motosikletiyle kaçmaya çalışan 21 yaşındaki Kerem Uzun’a polis memuru İbrahim S.’nin tabancasından çıkan kurşun isabet etti. Uzun, motosikletinden düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından, sanık polis memuru ilk kez hakim karşısına çıktı.

Sanık polis memuru: “Tabancam ani bir şekilde patladı”

Gebze Adliyesi 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında, tutuklu sanık polis memuru İbrahim S., olayla ilgili savunmasını yaptı. Olayın, motosikletli bir şahsı durdurmaya çalışırken yaşandığını belirten İbrahim S., motosikletin plakasız olduğunu fark ettiğini ve bu yüzden şüphelendiğini söyledi. Polis memuru, şahsı GBT sorgulamak amacıyla durdurduğunu, ardından motosikletin çalıntı olabileceği şüphesiyle peşinden koşmaya başladığını ifade etti. Koşarken silahını kurmaya çalışırken tabancasının patladığını ve hedef gözetmediğini belirten sanık, olayın bir kazadan ibaret olduğunu söyledi.

Maktulün ailesi ve kardeşi şikayetçi oldu

Kerem Uzun’un ailesi, sanık polis memurundan şikayetçi oldu. Maktulün kardeşi Sabri Uzun, olayın öncesinde Kerem’in plakasız motosikletinden dolayı polislerden ceza yazılmasından korktuğunu, bu yüzden kaçmaya başladığını ifade etti. Ayrıca, sanığın görevi gereği elindeki silahı kötüye kullandığını belirterek şikayetçi oldu.

Savcıdan müebbet hapis talebi

Cumhuriyet savcısı, sanık polis memuru İbrahim S.'nin "Olası kastla adam öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Ayrıca, sanığın görev sırasında kullandığı silah nedeniyle cezasının artırılmasını istedi.

Duruşma ertelendi

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.