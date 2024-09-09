Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve arama çalışmalarının 19’uncu gününde derede cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın soruşturmasında ilk itiraf ortaya çıktı. CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova ve CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, itirafçı N.B.'nin ifadesine dair önemli bilgileri paylaştı.

24 kişi gözaltında, aile üyeleri dahil

Narin Güran’ın cenazesinin bulunmasının ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 24 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Narin'in annesi, babası, iki ağabeyi, üç amcası ve amcası Salim Güran’ın eşi de bulunuyor. Gözaltındaki kişilerden birinin daha önce serbest bırakılan ve kolundaki ısırık izi nedeniyle soruşturulan E.G. olduğu açıklandı. Jandarma, gözaltındaki şüphelilerin sorgusunu sürdürüyor.

İtirafçı zanlının ifadesi: "Cesedi dere kenarına götürdüm"

Soruşturmanın önemli bir aşamasında gözaltına alınan 24. kişi olan zanlı, dere kenarına aracıyla gittiğinin tespit edilmesinin ardından sorguya alındı. Zanlı ifadesinde, "Muhtar cesedi çuval içinde bana verdi. Çuvalı alıp dereye götürdüm" dedi. Ayrıca, Narin’in amcasının kendisine cesedi yok etmesi karşılığında para teklif ettiğini belirtti.

İtirafçı N.B.'nin detaylı ifadesi

CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ’ın aktardığı bilgilere göre, itirafçı N.B., köyde sıvacılık yaparken muhtarın kendisine battaniyeye sarılı bir şeyi gömmesi için yardım teklif ettiğini söyledi. N.B., muhtarın bu iş karşılığında para teklif ettiğini ve cesedi dere kenarına gömdüğünü ifade etti. İtirafçı, cesedi kimin öldürdüğünü bilmediğini ve amcanın kendisine bu konuda bilgi vermediğini belirtti.

Otopsi raporu: 91 doku örneği alındı

Narin’in bedeninde yapılan otopsi işlemleri sonucunda, 91 farklı doku örneğinin İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi. Ayrıca, Narin’in kaval kemiğinden itibaren bacağında kopukluk tespit edildi. Uzmanlar, Narin’in vücudunun 19 gün boyunca suda kaldığı için büyük ölçüde deformasyona uğradığını açıkladı. Ölüm nedenine ilişkin kesin sonuçlar için çalışmalar sürüyor.

Soruşturma derinleştiriliyor

Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek sonuçlarla birlikte, Narin Güran'ın ölüm sebebi netleşecek. Soruşturma derinleştirilerek devam ediyor ve yeni ifadelerle birlikte şüpheli sayısının artabileceği belirtiliyor.