Halk TV muhabiri Ferit Demir, Diyarbakır'daki kayıp kız çocuğu Narin ile ilgili soruşturmada önemli gelişmeleri duyurdu. Narin’in amcası Salim Güran’ın gözaltına alınmasının ardından, telefonunun bir saat boyunca kapalı olduğu belirlendi. Bu durum, Güran'ın telefonunun Android işletim sistemine sahip olduğu ve bu yüzden kapalı olduğu süre boyunca gittiği güzergahın tespit edilemediği anlamına geliyor. Güran’ın telefonunu bilinçli olarak kapattığı şüphesi üzerinde duruluyor; eğer telefon açık olsaydı olayın çözülme ihtimali yüksek. Öte yandan, silinen WhatsApp konuşmalarının geri getirilmesi için çalışmalar devam ediyor. Güran, telefonunun kapalı olduğu bölgelerde çekmediğini iddia etmişti.

Editör: Mehrican Candemir