Sevilen şarkıcı Melike Şahin, sahne aldığı konser sırasında minik Narin için gözyaşlarına boğuldu. Duygusal anlar yaşanırken, seyircilerden biri "Ağlama" diye bağırınca, Şahin bu tepkiye öfkeyle karşılık verdi: "Sana sormayacağım."

Narin'in ölümü ülkeyi yasa boğdu

Narin Güran’ın kaybolmasından 19 gün sonra, cansız bedenine bu sabah ulaşılmıştı. Tüm ülkeyi derinden sarsan bu acı haber karşısında ünlü isimler de sessiz kalmadı. Konser sırasında Narin'in ölümünden bahseden Melike Şahin, yaşadığı üzüntüyü sahnede dile getirirken gözyaşlarını tutamadı.

Soruşturma devam ediyor

Soruşturma kapsamında, Narin Güran’ın ailesinin de aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. Türkiye, bu acı olayın detaylarının aydınlatılmasını beklerken, sanat dünyasından da tepkiler gelmeye devam ediyor.