Yaz tatilinin bitmesiyle birlikte, Türkiye genelinde dönüş trafiği başladı. 43 ilin geçiş noktası olarak bilinen Kırıkkale'deki "kilit kavşak"ta oluşan yoğun trafik dron ile havadan görüntülendi.

Büyükşehirler İçin Dönüş Yoğunluğu

Yaklaşık 20 milyon öğrencinin okullarına döneceği pazartesi öncesinde, tatil bölgelerinden ve memleketlerinden ayrılan vatandaşlar, büyükşehirlere ulaşmak için yollara düştü. Kırıkkale’deki kara yolunda yoğun trafik oluşurken, araçlar tampon tampona ilerledi. Yağmurun da etkisiyle sürücüler zorlu anlar yaşadı.

Akşam saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle kayganlaşan yollar kazalara neden oldu. Bölgede 7 ayrı trafik kazası meydana gelirken, 8 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı ve ambulanslarla hastanelere sevk edildiler. Trafik ekipleri ise yoğunluğu yönetmek için büyük çaba sarf etti.

Dönüş yoğunluğunun hafta sonu boyunca devam etmesi bekleniyor.