Aydın’ın Söke ilçesinde, taksirle ölüme neden olma suçundan 10 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılan bir şahıs, Söke İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yakalandı. Sazlı Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ö. isimli kişi tutuklandı.

Operasyonun detayları

Söke İlçe Jandarma Komutanlığı, A.Ö.’nün yakalanması amacıyla titiz bir çalışma yürüttü. Aramalar sonucunda, A.Ö. Sazlı Mahallesi'nde tespit edilerek gözaltına alındı. Taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma suçundan aranan şahsın uzun süreli hapis cezası, ceza infaz kurumunda infaz edilecek.

Cezaevine gönderildi

Gözaltına alınan A.Ö., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.