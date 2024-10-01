Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran cinayetiyle ilgili yaptığı açıklamalarda, "Narin evladımızın katilleri yargı huzuruna çıkarılıp, Türk Ceza Kanunu'ndaki en ağır cezaya çarptırılacaklar" dedi. Bakan Tunç, bu olayda halkın güvenini pekiştirmek için soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü vurguladı.

Soruşturmanın Seferberliği ve Gizliliği

Bakan Tunç, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Tören Salonu'nda düzenlenen resepsiyonda basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak, Narin Güran'ın kaybolmasının ardından yaşanan gelişmeleri aktardı. 21 Ağustos'ta kaybolan Narin'in cansız bedenine 19 gün sonra ulaşıldığını belirten Tunç, "Sağ salim bulmak için yüzlerce insan seferber oldu ama acı bir olayla karşı karşıya kaldık. Milletçe derinden üzüldük" dedi.

Soruşturmanın gizlilik ilkesine dayandığını belirten Bakan, "İfadeler kamuoyuna yansıyor çünkü gizlilik kapsamına girmiyor. Herkes tahmin yürütmeye devam ediyor ama soruşturmanın selametine etki etmemek lazım" diye konuştu.

DNA Bulguları ve Kriminal İnceleme

Tunç, Narin'in ve tespit edilen plakalı araçlardan elde edilen DNA bulgularının Van, Diyarbakır ve İstanbul adli tıp kurumlarında kriminal incelemeye tabi tutulduğunu ifade etti. Ayrıca HTS kayıtları üzerinden yürütülen çalışmaların devam ettiğini ve bazı evlerdeki kameraların TÜBİTAK incelemesine alındığını açıkladı.

28 Şüpheli, 12 Tutuklu

Soruşturma kapsamında 28 şüpheli olduğunu ve bunlardan 12'sinin tutuklu bulunduğunu kaydeden Bakan Tunç, "Tüm deliller etkin bir şekilde değerlendirilecek ve sonunda bir iddianame ortaya çıkacak" dedi. Ayrıca, "Etkin bir şekilde soruşturma devam ediyor. Yayın yasağının kaldırılması, ifadelere dikkat edilmesi gerektiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Bu cinayetle ilgili adaletin yerini bulması için her türlü çabanın gösterileceğini belirten Bakan Tunç, "Milletimizin herhangi bir şüphesi olmasın" diyerek sözlerini tamamladı.