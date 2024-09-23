İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 32 ilde gerçekleştirilen "Narkoçelik-40" operasyonuna dair önemli açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde imalatçıları ve sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 3 ton 972 kilogram uyuşturucu madde, 15 milyon 825 bin 619 adet kök kenevir ve kök skunk bitkisi ile 188 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonda 125 zehir taciri yakalanırken, 63'ü tutuklandı. Gözaltına alınanlardan 3’ü hakkında adli kontrol kararı verildi, diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, operasyonun geniş çaplı olduğunu ve uyuşturucuyla mücadelede kararlılıkla devam ettiklerini belirtti.