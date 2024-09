Narlıdere Belediyesi, can dostlarına yönelik hizmetlerini artırarak, hayvan sağlığı ve sahiplendirme alanında dikkat çekici sonuçlar elde etti. Belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğü, 1 Nisan 2024 ile 10 Eylül 2024 tarihleri arasında önemli faaliyetlere imza attı.

Narlıdere Belediyesi'nden can dostlarına önemli destek

Narlıdere Belediyesi, can dostlarının yaşam kalitesini artırmak ve onların sağlığını korumak amacıyla Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Belediye, son dönemde gerçekleştirdiği operasyonlarla sokak hayvanlarına verdiği önemi gözler önüne serdi.

Muayene ve tedavi rakamları

Narlıdere Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 1 Nisan 2024 ile 10 Eylül 2024 tarihleri arasında toplamda 550 hayvanı muayene ederek tedavi etti. Bu süreçte, 484 kedi ve 66 köpeğe sağlık hizmeti sunuldu. Ayrıca, 571 kedi ve 73 köpek aşılanarak, hayvanların sağlıkları korundu.

Kısırlaştırma ve paraziter uygulamalar

Belediyenin gerçekleştirdiği kısırlaştırma işlemleri de dikkat çekti. 435 kedi ve 41 köpek kısırlaştırıldı. Ayrıca, 182 köpek ve 1430 kediye paraziter uygulama yapıldı, böylece hayvanların parazitlerden korunması sağlandı.

Sahiplendirme çalışmaları

Narlıdere Belediyesi’nin en önemli faaliyetlerinden biri de sahiplendirme uygulamaları oldu. 1 Nisan-10 Eylül 2024 tarihleri arasında 35 kedi ve 33 köpek, sıcak yuvalara kavuşturuldu. Bu sayede, sokak hayvanlarının daha iyi koşullarda yaşaması sağlandı.

Başkan Uzun’dan açıklama

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, hayvanların yaşama hakkına olan inançlarını vurgulayarak, "Bu dünya bütün canlılarındır ve canlıların yaşam hakkının elinden alınmasını doğru bulmuyoruz. Can dostlarımız için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek adına Veterinerlik İşleri Müdürlüğümüzde çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Her zaman can dostlarımızı yaşatmaktan yana olacağız. Onlar için elimizden ne geliyorsa yapacağız” dedi.

Narlıdere Belediyesi, can dostlarına yönelik hizmetleriyle örnek bir yaklaşım sergiliyor. Kısırlaştırma, aşılama, muayene ve sahiplendirme gibi alanlarda elde edilen sonuçlar, belediyenin hayvan sağlığı konusundaki kararlılığını ve duyarlılığını gösteriyor. Bu çalışmalar, diğer yerel yönetimler için de önemli bir model teşkil ediyor.