Narlıdere Belediyesi’nin memur ve kadrolu işçilerini kapsayan banka promosyon ihalesi tamamlandı. Yapılan anlaşmayla her personele 95 bin 250 TL tutarında ödeme yapılacak. Belediye Başkanı Erman Uzun, çalışanların haklarını korumaya ve desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Promosyon ihalesi tamamlandı

Narlıdere Belediyesi, memur ve kadrolu işçilerin maaş ödemelerine ilişkin promosyon ihalesini sonuçlandırdı. İhale sonunda Halk Bankası ile yapılan anlaşma kapsamında, 99 personel 95 bin 250 TL tutarında promosyon ödemesi alacak.

Sözleşmeye Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun ve Halk Bankası Narlıdere Şube Müdürü İlker Özbek imza attı. Törene sendika temsilcileri de katıldı.

“Her zaman emeğin yanındayız”

Belediye Başkanı Erman Uzun, anlaşmanın ardından yaptığı açıklamada, “Sendika temsilcilerimizin de katılımıyla şeffaf bir süreç yürüttük. Çalışma arkadaşlarımız için önemli bir kazanıma imza attık. Sağlıkla, huzurla ve bereketle harcamalarını diliyorum. Narlıdere için özveriyle çalışan mesai arkadaşlarımızın haklarını korumaya devam edeceğiz” dedi.

Bankadan teşekkür mesajı

Halk Bankası Narlıdere Şube Müdürü İlker Özbek de imza töreninde, anlaşmanın tüm taraflara hayırlı olmasını diledi.