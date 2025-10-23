Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen “Türkiye Kültür Yolu Festivali” kapsamında, “Pazırık’tan Yağcıbedir’e El Dokuma Halı ve Kilim Sergisi”, İzmir Swissotel Büyük Efes’te sanatseverlerle buluştu.

Anadolu’nun coğrafi işaretli el dokuma halılarının yer aldığı sergide, Sındırgı’da yaşayan son nesil Yağcıbedir ustalarının elinden çıkan eşsiz eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Sergi, dünyanın bilinen en eski halısı olan Pazırık Halısı’ndan ilham alıyor. Yaklaşık 2500 yıl önce Altay Dağları’nda dokunan bu halı, Saka Türklerine ait olup Türk düğümü ve yün ipliklerle hazırlanmıştı. Bugün Rusya’da müzede korunan bu paha biçilmez eser, Türk halı sanatının köklerini temsil ediyor.

Yağcıbedir halıları, tıpkı Pazırık Halısı gibi desen, teknik ve renk özellikleriyle bu kadim geleneği yaşatıyor. Her bir ilmek, Anadolu’nun kültürel zenginliğini ve Yörük kadınlarının sabrını simgeliyor.

Sergi, aynı zamanda Yağcıbedir Halı Ustası ve eski Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş’ın öncülüğünde şehir şehir gezdiriliyor. “Yağcıbedir sevdalısı” olarak tanınan Yavaş, her durakta halıların hikâyesini gençlere aktarıyor.

Yavaş, halı dokuyan Yörük kadınlarının birer sanatçı olmanın ötesinde, aynı zamanda birer bilim insanı olduğunu vurguluyor:

“Renkleri bitkilerden çıkarırken kimyager, desenleri ölçüyle yerleştirirken matematikçi, tezgâhı kullanırken mühendis gibiler. Bu ustalık, el emeği kadar aklın da ürünüdür.”

Sergide yalnızca Yağcıbedir değil, Anadolu’nun farklı bölgelerinden 250’yi aşkın coğrafi işaretli halı ve kilim de yer alıyor. Her biri doğal yün, kök boya ve el emeğiyle hazırlanmış bu nadide parçalar, kültürel mirasın günümüze uzanan en canlı örnekleri arasında.

Ziyaretçiler, bu eşsiz el dokuma eserleri hem yakından inceleyip hem de satın alma fırsatı bulabilecek.

El dokuma halı sanatını sevenler, 25 Ekim – 2 Kasım tarihleri arasında Swissotel Büyük Efes Sergi Salonu’nda gerçekleşecek bu özel sergide Anadolu’nun dokuma mirasını yakından tanıyabilecek.

Kadim Türk halı sanatının izlerini bugüne taşıyan “Pazırık’tan Yağcıbedir’e El Dokuma Halı ve Kilim Sergisi”, yalnızca bir sergi değil; kültürel mirasla sanatın, geçmişle geleceğin buluşma noktası olacak.