Narlıdere Belediyesi tarafından düzenlenen Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP) başladı. Program, kadınların haklarını öğrenmesi, farkındalık kazanması ve toplumsal yaşamda aktif rol almasını hedefliyor.

16 haftalık kapsamlı eğitim programı

Narlıdere Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen programda, Av. Ferda Demirbaş tarafından 16 hafta boyunca eğitimler verilecek. Katılımcılar, haftada bir gün bir araya gelerek kadının insan hakları, anayasal ve medeni haklar, kadına karşı şiddet ve ekonomik haklar gibi konularda bilgi ve deneyim paylaşımında bulunacak.

Eğitici mesajı

KİHEP eğiticisi Av. Ferda Demirbaş, dönemin ilk buluşmasında kadınlara seslenerek, “Birbirimize ışık olacak, hep birlikte yolumuzu bulacağız. Başka yollar keşfedeceğiz. Eğitimlerin sonunda birbirimize güç olmayı öğreneceğiz” dedi.

KİHEP nedir?

KİHEP, ulusal ve uluslararası düzeyde yasal olarak tanınmış hak alanlarını kadının insan hakları çerçevesinde ele alıyor. Program, kadınların yerelde örgütlenmesini desteklerken, toplumsal dönüşüm için harekete geçmelerine odaklanıyor. Ayrıca yasal okur-yazarlık farkındalığı yaratmayı ve katılımcılar arasında dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlıyor.

Eğitim başlıkları

Program kapsamında işlenen konular arasında Kadının İnsan Hakları, Anayasal ve Medeni Haklar, Kadına Karşı Şiddet ve Aile İçi Şiddet, Şiddete Karşı Stratejiler, Kadının Ekonomik Hakları, Toplumsal Cinsiyet Rolleri, Çocuk Hakları ve Kadın-Cinsellik yer alıyor.