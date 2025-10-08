Kütahya’nın Emet ilçesinde otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu Dudu ve Durali Dur çifti yaşamını yitirdi.

Kaza nasıl gerçekleşti?

Kaza, Emet-Tavşanlı kara yolu üzerinde meydana geldi. Kayganlaşan yolda sürücülük yapan Durali Dur, direksiyon hakimiyetini kaybedince 43 KR 173 plakalı otomobil yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta bulunan Dudu Dur olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Durali Dur araçta sıkıştı. Emet Belediyesi itfaiye kaza kırım ekibi tarafından çıkarılan Durali Dur, Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ancak Durali Dur, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü, yetkililerin olayla ilgili incelemeleri devam ettirdiği bildirildi.